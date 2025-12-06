https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/esk-genel-muduru-taylandan-et-ticareti-iddialarina-yanit-acik-bir-manipulasyon-1101589396.html
ESK Genel Müdürü Taylan’dan ‘et ticareti’ iddialarına yanıt: 'Açık bir manipülasyon'
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan, Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönündeki iddialara sosyal... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T01:05+0300
2025-12-06T01:05+0300
2025-12-06T01:05+0300
türki̇ye
et ve süt kurumu (esk)
macaristan
et
beyaz et
kırmızı et
iddia
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_58b370e566c80cd235e5e127377d0084.jpg
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönünde iddialar çıkmıştı.Taylan, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:ESK Genel Müdürü Taylan, söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.
türki̇ye
macaristan
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_c49a149d61423c049b2ad16cd0b826b8.jpg
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan, Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi. Taylan, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine yönelik suçlamaları manipülasyon olarak nitelendirdi.
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönünde iddialar çıkmıştı.
Taylan, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:
Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur. Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür.
ESK Genel Müdürü Taylan, söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.