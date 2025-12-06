Türkiye
ESK Genel Müdürü Taylan'dan 'et ticareti' iddialarına yanıt: 'Açık bir manipülasyon'
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi.
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönünde iddialar çıkmıştı.Taylan, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:ESK Genel Müdürü Taylan, söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan, Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi. Taylan, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine yönelik suçlamaları manipülasyon olarak nitelendirdi.
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönünde iddialar çıkmıştı.
Taylan, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:
Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur. Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür.
ESK Genel Müdürü Taylan, söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.
