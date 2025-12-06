https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/esk-genel-muduru-taylandan-et-ticareti-iddialarina-yanit-acik-bir-manipulasyon-1101589396.html

ESK Genel Müdürü Taylan'dan 'et ticareti' iddialarına yanıt: 'Açık bir manipülasyon'

ESK Genel Müdürü Taylan’dan ‘et ticareti’ iddialarına yanıt: 'Açık bir manipülasyon'

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönündeki iddialara sosyal... 06.12.2025

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı yönünde iddialar çıkmıştı.Taylan, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:ESK Genel Müdürü Taylan, söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

