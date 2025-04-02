https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/et-ve-sut-kurumu-genel-muduru-mustafa-kayhan-hayatini-kaybetti-1095048358.html
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T01:32+0300
2025-04-02T01:32+0300
2025-04-02T01:32+0300
türki̇ye
i̇zmir
kuşadası
seferihisar
et
et ve süt kurumu (esk)
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İzmir'de 75 yaşındaki Talip B'nin kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar karayolunda yaya Mustafa Kayhan'a çarptı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada ağır yaralanan56 yaşındaki Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Kazanın ardından kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.Kayhan'ın cenazesi memleketi Diyarbakır'a götürülecek. Ulu Cami'de bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/istanbulda-dusen-sicaklik-sise-neden-oldu-1095047924.html
türki̇ye
i̇zmir
kuşadası
seferihisar
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mustafa kayhan, et ve süt kurumu, mustafa kayhan kimdir, mustafa kayhan trafik kazası
mustafa kayhan, et ve süt kurumu, mustafa kayhan kimdir, mustafa kayhan trafik kazası
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti
Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.
İzmir'de 75 yaşındaki Talip B'nin kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar karayolunda yaya Mustafa Kayhan'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan56 yaşındaki Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.
Kayhan'ın cenazesi memleketi Diyarbakır'a götürülecek.
Ulu Cami'de bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.