ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 1946 sonrasında 'ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen bir konferans marjında 'The National' gazetesine konuştu.ABD'nin 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta kurduğu düzen sonrası durum için '3 trilyon civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih, hayatını kaybeden birkaç yüz bin kişi' değerlendirmesini yapan Barrack, "Elde hiçbir şey kalmadı" dedi.Irak'ta kuzeydeki grupların yeni devlet yapılanmasına dahil olmak istemedikleri için federal sistem getirildiğini kaydeden Barrack, şunları söyledi:ABD'nin Ortadoğu'da 'insani çıkarları ve denge arayışı' içinde olduğunu savunan Barrack, "Ancak son yüz yılda işe yaramayan bir formül uğruna Amerikalıların hayatını riske atmayacağız" dedi.Irak'ın kaos içinde olduğunu ve İran'ın, Irak için çok büyük mücadele verdiğini dile getireren Barrack, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum'İsrail ile ilişkiler konusunda Suriye'nin 'doğru yolda olduğu ve işbirliğinden yana' davrandığını aktaran Barrack, "Onları İsrail'e doğru itmemiz dahil onlardan yapmalarını istediğimiz her şeyi yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.Öte yandan İsrail'in, Suriye'ye 'henüz güvenmediğini' belirten Barrack, bu nedenle sürecin yavaş ilerlediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğinin, Güvenlik ve Sınır Anlaşması'yla başlayarak bir normalleşmeye gitme konusunda anlaşmaya varmak olduğunu dile getiren Barrack, "Bence İsrail de bunu istiyor. Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum" diye konuştu.İsrail'in neden Hizbullah'ı bitirmediğine dair soruya ise Barrack, şu yanıtı verdi:

