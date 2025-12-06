https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/dmitriyev-ab-telegram-ve-tiktok-gibi-platformlari-bastirmak-icin-gercekleri-carpitiyor-1101592177.html

Dmitriyev: AB, Telegram ve TikTok gibi platformları bastırmak için gerçekleri çarpıtıyor

Dmitriyev: AB, Telegram ve TikTok gibi platformları bastırmak için gerçekleri çarpıtıyor

06.12.2025

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Avrupa Birliği'nin (AB) Telegram ve benzeri platformlara yönelik baskılarına dair açıklamasına sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımla destek verdi.Dmitriyev, Pavel Durov’un ‘Telegram, X ve TikTok gibi platformların Avrupa’da ifade özgürlüğüne izin verdiği için hedef alındığı’ şeklindeki açıklamasını alıntılayarak, “Gerçek şu ki, AB yanlış anlatılar yaymaya ve tartışmaları bastırma konusunda takıntılı” yorumunda bulundu.Durov daha önce AB’nin ifade özgürlüğünü sınırlamayı reddeden şirketleri cezalandırmak için uygulanamayacak kurallar koyduğunu ifade etmişti.Öte yandan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, sosyal medya platformu X’in Avrupa Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

