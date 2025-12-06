Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/dmitriyev-ab-telegram-ve-tiktok-gibi-platformlari-bastirmak-icin-gercekleri-carpitiyor-1101592177.html
Dmitriyev: AB, Telegram ve TikTok gibi platformları bastırmak için gerçekleri çarpıtıyor
Dmitriyev: AB, Telegram ve TikTok gibi platformları bastırmak için gerçekleri çarpıtıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Telegram kurucusu Pavel Durov’un 'Avrupa Birliği’nin yalnızca muhalif görüşlerin paylaşıldığı... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T13:19+0300
2025-12-06T13:19+0300
dünya
kirill dmitriev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
pavel durov
telegram
tiktok
x
avrupa birliği
ab
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Avrupa Birliği'nin (AB) Telegram ve benzeri platformlara yönelik baskılarına dair açıklamasına sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımla destek verdi.Dmitriyev, Pavel Durov’un ‘Telegram, X ve TikTok gibi platformların Avrupa’da ifade özgürlüğüne izin verdiği için hedef alındığı’ şeklindeki açıklamasını alıntılayarak, “Gerçek şu ki, AB yanlış anlatılar yaymaya ve tartışmaları bastırma konusunda takıntılı” yorumunda bulundu.Durov daha önce AB’nin ifade özgürlüğünü sınırlamayı reddeden şirketleri cezalandırmak için uygulanamayacak kurallar koyduğunu ifade etmişti.Öte yandan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, sosyal medya platformu X’in Avrupa Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/dmitriyev-rusya-abd-gorusmeleri-bati-basinina-histeri-yasatiyor-1101575676.html
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), pavel durov, telegram, tiktok, x, avrupa birliği, ab, brüksel, avrupa
kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), pavel durov, telegram, tiktok, x, avrupa birliği, ab, brüksel, avrupa

Dmitriyev: AB, Telegram ve TikTok gibi platformları bastırmak için gerçekleri çarpıtıyor

13:19 06.12.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Telegram kurucusu Pavel Durov’un 'Avrupa Birliği’nin yalnızca muhalif görüşlerin paylaşıldığı platformları hedef aldığını' yönündeki açıklamasına destek verdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Avrupa Birliği'nin (AB) Telegram ve benzeri platformlara yönelik baskılarına dair açıklamasına sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımla destek verdi.
Dmitriyev, Pavel Durov’un ‘Telegram, X ve TikTok gibi platformların Avrupa’da ifade özgürlüğüne izin verdiği için hedef alındığı’ şeklindeki açıklamasını alıntılayarak, “Gerçek şu ki, AB yanlış anlatılar yaymaya ve tartışmaları bastırma konusunda takıntılı” yorumunda bulundu.
Durov daha önce AB’nin ifade özgürlüğünü sınırlamayı reddeden şirketleri cezalandırmak için uygulanamayacak kurallar koyduğunu ifade etmişti.
Öte yandan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, sosyal medya platformu X’in Avrupa Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.
Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
Dmitriyev: Rusya-ABD görüşmeleri Batı basınına histeri yaşatıyor
Dün, 13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала