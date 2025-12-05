Dmitriyev: Rusya-ABD görüşmeleri Batı basınına histeri yaşatıyor
Putin'in önemli temsilcilerinden Dmitriyev, Rusya-ABD görüşmelerinin Batı basınındaki yansımasına dikkat çekti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Batı basınının histeri içinde olduğunu ve ABD-Rusya müzakerelerine yayınlarıyla müdahale etmeye çalıştığını söyledi.
Dmitriyev, "Bu tür son derece histerik manşetleri, histerik ifadeleri ne kadar çok görürsek, İngiliz ve Avrupa basınının ilerleyen barış sürecini engellemeye çalıştığını o kadar çok görüyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Kushner'ı kabul etmişti. Görüşmelerin ana konusu Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesiydi.
Putin, müzakerelerin gerekli ve çok faydalı olduğunu söylerken Trump ise görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtmişti.
