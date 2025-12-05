Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/dmitriyev-rusya-abd-gorusmeleri-bati-basinina-histeri-yasatiyor-1101575676.html
Dmitriyev: Rusya-ABD görüşmeleri Batı basınına histeri yaşatıyor
Dmitriyev: Rusya-ABD görüşmeleri Batı basınına histeri yaşatıyor
Sputnik Türkiye
Putin'in önemli temsilcilerinden Dmitriyev, Rusya-ABD görüşmelerinin Batı basınındaki yansımasına dikkat çekti. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T13:58+0300
2025-12-05T13:58+0300
dünya
donald trump
batı
rusya
abd
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
vladimir putin
steve witkoff
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101575394_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_87e6bf2a7c80b15aeebb76bcb33e044f.jpg
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Batı basınının histeri içinde olduğunu ve ABD-Rusya müzakerelerine yayınlarıyla müdahale etmeye çalıştığını söyledi.Dmitriyev, "Bu tür son derece histerik manşetleri, histerik ifadeleri ne kadar çok görürsek, İngiliz ve Avrupa basınının ilerleyen barış sürecini engellemeye çalıştığını o kadar çok görüyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Kushner'ı kabul etmişti. Görüşmelerin ana konusu Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesiydi.Putin, müzakerelerin gerekli ve çok faydalı olduğunu söylerken Trump ise görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/hindistanda-putin-modi-gorusmesi-sona-erdi-1101568799.html
batı
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101575394_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_bd7204a3e7743c9e6769290c1bbfb380.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, batı, rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, vladimir putin, steve witkoff
donald trump, batı, rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, vladimir putin, steve witkoff

Dmitriyev: Rusya-ABD görüşmeleri Batı basınına histeri yaşatıyor

13:58 05.12.2025
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinGiám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev
Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Putin'in önemli temsilcilerinden Dmitriyev, Rusya-ABD görüşmelerinin Batı basınındaki yansımasına dikkat çekti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Batı basınının histeri içinde olduğunu ve ABD-Rusya müzakerelerine yayınlarıyla müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Dmitriyev, "Bu tür son derece histerik manşetleri, histerik ifadeleri ne kadar çok görürsek, İngiliz ve Avrupa basınının ilerleyen barış sürecini engellemeye çalıştığını o kadar çok görüyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Kushner'ı kabul etmişti. Görüşmelerin ana konusu Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesiydi.

Putin, müzakerelerin gerekli ve çok faydalı olduğunu söylerken Trump ise görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtmişti.
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
Hindistan'da Putin-Modi görüşmesi sona erdi: 'İkili ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96'
12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала