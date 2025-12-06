CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu: Özgür Özel görev dağılımını açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/chpnin-yeni-myksi-belli-oldu-ozgur-ozel-gorev-dagilimini-acikladi-1101592807.html
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayın ardından Parti Meclisi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni dönemde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. Özel’in Parti Meclisi’ne sunduğu liste oy birliğiyle kabul edildi.Yeni MYK’da Görev Dağılımı NetleştiÖzgür Özel’in açıkladığı yeni MYK görev dağılımı şu şekilde:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke Yurt İçi Örgütlenme: Ensar Aytekin İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay Parti Sözcüsü: Zeynel Emre