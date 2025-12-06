https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/chpnin-yeni-myksi-belli-oldu-ozgur-ozel-gorev-dagilimini-acikladi-1101592807.html

CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu: Özgür Özel görev dağılımını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısında partisinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini duyurdu. Selin Sayek Böke... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T14:50+0300

2025-12-06T14:50+0300

2025-12-06T14:50+0300

özgür özel

selin sayek böke

nurhayat altaca kayışoğlu

mali

doğa

cumhuriyet halk partisi (chp)

merkez yürütme kurulu (myk)

chp

haberler

poli̇ti̇ka

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayın ardından Parti Meclisi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni dönemde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. Özel’in Parti Meclisi’ne sunduğu liste oy birliğiyle kabul edildi.Yeni MYK’da Görev Dağılımı NetleştiÖzgür Özel’in açıkladığı yeni MYK görev dağılımı şu şekilde:

mali

doğa

