Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/chpnin-yeni-myksi-belli-oldu-ozgur-ozel-gorev-dagilimini-acikladi-1101592807.html
CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu: Özgür Özel görev dağılımını açıkladı
CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu: Özgür Özel görev dağılımını açıkladı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısında partisinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini duyurdu. Selin Sayek Böke... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T14:50+0300
2025-12-06T14:50+0300
özgür özel
selin sayek böke
nurhayat altaca kayışoğlu
mali
doğa
cumhuriyet halk partisi (chp)
merkez yürütme kurulu (myk)
chp
haberler
poli̇ti̇ka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100221818_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_3b1685d917b35835316ca5094ef78acc.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayın ardından Parti Meclisi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni dönemde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. Özel’in Parti Meclisi’ne sunduğu liste oy birliğiyle kabul edildi.Yeni MYK’da Görev Dağılımı NetleştiÖzgür Özel’in açıkladığı yeni MYK görev dağılımı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ankaradaki-57-milyar-tllik-para-trafigi-ele-verdi-tefecilik-agi-cokertildi-403-milyon-tl-servete-el-1101590655.html
mali
doğa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100221818_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4be3d886e7b02f35a21408385c1d2c94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, selin sayek böke, nurhayat altaca kayışoğlu, mali, doğa, cumhuriyet halk partisi (chp), merkez yürütme kurulu (myk) , chp, haberler
özgür özel, selin sayek böke, nurhayat altaca kayışoğlu, mali, doğa, cumhuriyet halk partisi (chp), merkez yürütme kurulu (myk) , chp, haberler

CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu: Özgür Özel görev dağılımını açıkladı

14:50 06.12.2025
© AA / Adem KutucuÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısında partisinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini duyurdu. Selin Sayek Böke Genel Sekreterliğe getirilirken, dış politikadan ekonomi yönetimine kadar tüm birimlerde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayın ardından Parti Meclisi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni dönemde görev yapacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. Özel’in Parti Meclisi’ne sunduğu liste oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni MYK’da Görev Dağılımı Netleşti

Özgür Özel’in açıkladığı yeni MYK görev dağılımı şu şekilde:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Yurt İçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
Seçim İşleri: Gül Çiftçi
Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
TÜRKİYE
Ankara’daki 5.7 milyar TL’lik para trafiği ele verdi, tefecilik ağı çökertildi: 403 milyon TL servete el konuldu
09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала