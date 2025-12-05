https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/zeytinyagi-sektorunun-en-eski-firmalarindan-biriydi-konkordato-ilan-etti-1101569359.html

Zeytinyağı sektörünün en eski firmalarından biriydi: Konkordato ilan etti

Zeytinyağı sektörünün en eski firmalarından biriydi: Konkordato ilan etti

İzmir'de kurulan ve 89 yıldır faaliyette olan Marbil Yağ, Selesta Kozmetik ve şirket ortağı Levent Bilginoğulları hakkında mahkeme konkordato kapsamında geçici...

İzmir Torbalı'da 89 yıldır faaliyette olan Marbil Yağ ve Selesya Kozmetik konkordato ilan etti. Mahkeme, firma için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi ve geçici komiser heyeti atadı. 3 ay geçici mühlet verildiEgedesonsöz'ün haberine göre, Bilginoğulları ailesine ait iki firma konkordato talebi ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talebi kabul etti. İki şirkette konkordato ilan etti. Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için ise geçici mühlet kararı verdi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada, firmalar için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.89 yıldır sektördeydiBilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinin yönettiği Marbil, Torbalı’daki tesislerinde zeytinyağı üretim ve ihracatını sürdürüyor. Selesta Kozmetik ise aile şirketinin gıda ve kozmetik alanındaki ikinci önemli markası olarak faaliyet gösteriyor.

