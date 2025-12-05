https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/zeytinyagi-sektorunun-en-eski-firmalarindan-biriydi-konkordato-ilan-etti-1101569359.html
Zeytinyağı sektörünün en eski firmalarından biriydi: Konkordato ilan etti
05.12.2025
İzmir Torbalı'da 89 yıldır faaliyette olan Marbil Yağ ve Selesya Kozmetik konkordato ilan etti. Mahkeme, firma için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi ve geçici komiser heyeti atadı. 3 ay geçici mühlet verildiEgedesonsöz'ün haberine göre, Bilginoğulları ailesine ait iki firma konkordato talebi ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talebi kabul etti. İki şirkette konkordato ilan etti. Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için ise geçici mühlet kararı verdi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada, firmalar için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.89 yıldır sektördeydiBilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinin yönettiği Marbil, Torbalı’daki tesislerinde zeytinyağı üretim ve ihracatını sürdürüyor. Selesta Kozmetik ise aile şirketinin gıda ve kozmetik alanındaki ikinci önemli markası olarak faaliyet gösteriyor.
Egedesonsöz'ün haberine göre, Bilginoğulları ailesine ait iki firma konkordato talebi ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talebi kabul etti. İki şirkette konkordato ilan etti. Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için ise geçici mühlet kararı verdi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada, firmalar için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.
Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin temelleri, 1936 yılında İsmail Bilginoğulları tarafından İzmir’de kurulan zeytinyağı fabrikasıyla atıldı. Bilginoğulları, Girit’ten Türkiye’ye döndükten sonra zeytinyağı kullanımını teşvik etmeyi amaçlamıştı.
Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinin yönettiği Marbil, Torbalı’daki tesislerinde zeytinyağı üretim ve ihracatını sürdürüyor. Selesta Kozmetik ise aile şirketinin gıda ve kozmetik alanındaki ikinci önemli markası olarak faaliyet gösteriyor.