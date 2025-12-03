https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/unlu-tavukcu-konkordato-basvurusu-yapti-3-ay-sure-verildi-1101498041.html
Ünlü tavukçu konkordato başvurusu yaptı: 3 ay süre verildi
Tavuk ve yumurta üretiminde bilinen şirketlerden olan Barış Tavukçuluk, mali sıkıntılar nedeniyle yaşadığı darboğazdan çıkamayarak konkordato başvurusunda... 03.12.2025
Tavukçuluk sektöründe yıllardır hizmet veren ve Osmaniye'de bölgenin en büyük kafes sistemi üretimine sahip firmalardan biri olan Barış Tavukçuluk, konkordato sürecine girdi.3 ay süre verildiDarboğazdan çıkamayan şirket, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme firmaya 3 aylık geçici mühlet kararı verdi; süreç denetimi için de bir konkordato komiseri ataması yapıldı.Ne zaman kurulmuştu?2009'da kurulan şirket etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka (tavuk) üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti yapıyor.Şirket ayrıca bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.
