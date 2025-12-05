https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/vladimir-putin-rusya-ve-hindistan-cok-kutuplu-bir-dunya-olusumunu-destekliyor-1101579903.html

Vladimir Putin: Rusya ve Hindistan çok kutuplu bir dünyanın oluşumunu destekliyor

Vladimir Putin: Rusya ve Hindistan çok kutuplu bir dünyanın oluşumunu destekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, RT India'nın açılış töreninde yaptığı konuşmasında Rusya ve Hindistan'ın daha adil bir çok kutuplu dünyanın oluşumun desteklediğini... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T16:02+0300

2025-12-05T16:02+0300

2025-12-05T16:15+0300

poli̇ti̇ka

vladimir putin

rusya

russia today (rt)

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

rt india

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101579521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c61497580edf6a883e9620ac6408d27f.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Hindistan'ın, dünyanın büyük bir bölümünü teşkil eden ülkelerle birlikte daha adil bir çok kutuplu dünya oluşumunu desteklediğini vurguladı.Putin konuşmasında şu cümlelerin altını çizdi:Putin konuşmasında, Rusya-Hindistan arasındaki münasebetlerinin sağlam temele dayandığını belirterek ilişkilerin temelinde karşılıklı çıkar olduğunu dile getirdi.'Rusya-Hindistan ilişkilerinin gelişimi kimseye zarar vermiyor'Rus lider Putin, Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin gelişiminin kimseye zarar vermediğini belirtti.RT India kanalının açılışında konuşan Putin, “Çok şey yaptık ve ilişkilerimiz her zaman bizim yararımıza oldu, başkalarına zarar vermedi. Bu çok doğru bir tanımlamadır. Şu anda, mevcut zamanda, tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi'Batılı bilgi kaynakları kendi devletlerinin pozisyonunu yansıtıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı bilgi kaynaklarının doğası gereği kendi devletlerinin pozisyonunu yansıttığını belirtti.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Bazı ülkelerde RT kanallarının kapatılmasının sebebinin gerçeğin ortaya çıkmasından korkmaları olduğunu belirten Putin, “Az önce Margarita Simonyan Russia Today’in bazı yerlerde kötü niyetle kapatıldığını söyledi. Bu kötü niyetten kaynaklanmıyor, bu korkudan kaynaklanıyor. Gerçeğin korkusundan. Çünkü Russia Today, en saf bilgi kaynağı olan bir kanal" dedi.Putin ve Simonyan, RT’nin Hindistan yayınını başlattıRusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile birlikte Hindistan’daki RT yayınını başlattı.Açılış konuşmasında Putin, şu cümleleri kaydetti:Putin, kanalın izleyiciye Rusya ve dünyadaki olaylar hakkında doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçladığını vurgulayarak, “Russia Today’in yalnızca bugünkü Rusya’yı göstermekle kalmayıp, toplumlarımızı öncelikli sorunlar ve iş birliği alanları konusunda yönlendirmeye de yardımcı olmasını çok umut ediyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-cikarlarini-korumak-icin-her-seyi-yapacak-1101579131.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, russia today (rt), şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rt india