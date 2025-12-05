https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/vladimir-putin-rusya-ve-hindistan-cok-kutuplu-bir-dunya-olusumunu-destekliyor-1101579903.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Hindistan'ın, dünyanın büyük bir bölümünü teşkil eden ülkelerle birlikte daha adil bir çok kutuplu dünya oluşumunu desteklediğini vurguladı.Putin konuşmasında şu cümlelerin altını çizdi:Putin konuşmasında, Rusya-Hindistan arasındaki münasebetlerinin sağlam temele dayandığını belirterek ilişkilerin temelinde karşılıklı çıkar olduğunu dile getirdi.'Rusya-Hindistan ilişkilerinin gelişimi kimseye zarar vermiyor'Rus lider Putin, Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin gelişiminin kimseye zarar vermediğini belirtti.RT India kanalının açılışında konuşan Putin, “Çok şey yaptık ve ilişkilerimiz her zaman bizim yararımıza oldu, başkalarına zarar vermedi. Bu çok doğru bir tanımlamadır. Şu anda, mevcut zamanda, tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi'Batılı bilgi kaynakları kendi devletlerinin pozisyonunu yansıtıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı bilgi kaynaklarının doğası gereği kendi devletlerinin pozisyonunu yansıttığını belirtti.Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Bazı ülkelerde RT kanallarının kapatılmasının sebebinin gerçeğin ortaya çıkmasından korkmaları olduğunu belirten Putin, “Az önce Margarita Simonyan Russia Today’in bazı yerlerde kötü niyetle kapatıldığını söyledi. Bu kötü niyetten kaynaklanmıyor, bu korkudan kaynaklanıyor. Gerçeğin korkusundan. Çünkü Russia Today, en saf bilgi kaynağı olan bir kanal" dedi.Putin ve Simonyan, RT’nin Hindistan yayınını başlattıRusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile birlikte Hindistan’daki RT yayınını başlattı.Açılış konuşmasında Putin, şu cümleleri kaydetti:Putin, kanalın izleyiciye Rusya ve dünyadaki olaylar hakkında doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçladığını vurgulayarak, “Russia Today’in yalnızca bugünkü Rusya’yı göstermekle kalmayıp, toplumlarımızı öncelikli sorunlar ve iş birliği alanları konusunda yönlendirmeye de yardımcı olmasını çok umut ediyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Hindistan'ın, dünyanın büyük bir bölümünü teşkil eden ülkelerle birlikte daha adil bir çok kutuplu dünya oluşumunu desteklediğini vurguladı.
Putin konuşmasında şu cümlelerin altını çizdi:
Rusya ve Hindistan bağımsız ve kendi politikalarını yürüten ülkeler. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve dünyanın çoğunluğunu teşkil eden ülkelerdeki fikirdaşlarımızla birlikte, daha adil ve demokratik bir çok kutuplu dünya düzeninin oluşumunu destekliyoruz.
Putin konuşmasında, Rusya-Hindistan arasındaki münasebetlerinin sağlam temele dayandığını belirterek ilişkilerin temelinde karşılıklı çıkar olduğunu dile getirdi.
'Rusya-Hindistan ilişkilerinin gelişimi kimseye zarar vermiyor'
Rus lider Putin, Rusya ve Hindistan arasındaki ilişkilerin gelişiminin kimseye zarar vermediğini belirtti.
RT India kanalının açılışında konuşan Putin, “Çok şey yaptık ve ilişkilerimiz her zaman bizim yararımıza oldu, başkalarına zarar vermedi. Bu çok doğru bir tanımlamadır. Şu anda, mevcut zamanda, tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi
'Batılı bilgi kaynakları kendi devletlerinin pozisyonunu yansıtıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı bilgi kaynaklarının doğası gereği kendi devletlerinin pozisyonunu yansıttığını belirtti.
Putin konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Her şeyden önce, Russia Today (RT), izleyicilerine ve dinleyicilerine ülkemiz hakkında ve dünyada neler olup bittiği konusunda doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu, Russia Today’in mutlak değeridir ve bu, onu birçok Batılı bilgi kaynağının propaganda makinesinden önemli ölçüde ayırır. Çünkü Batılı kaynaklar esasen kendi devletlerinin pozisyonunu yansıtır.
Bazı ülkelerde RT kanallarının kapatılmasının sebebinin gerçeğin ortaya çıkmasından korkmaları olduğunu belirten Putin, “Az önce Margarita Simonyan Russia Today’in bazı yerlerde kötü niyetle kapatıldığını söyledi. Bu kötü niyetten kaynaklanmıyor, bu korkudan kaynaklanıyor. Gerçeğin korkusundan. Çünkü Russia Today, en saf bilgi kaynağı olan bir kanal" dedi.
Putin ve Simonyan, RT’nin Hindistan yayınını başlattı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile birlikte Hindistan’daki RT yayınını başlattı.
Açılış konuşmasında Putin, şu cümleleri kaydetti:
Hindistan'da Russia Today kanalını RT India’yı başlatıyoruz. Bu önemli bir olaydır çünkü Hindistan’daki milyonlarca vatandaşın, bugün bizim gerçekliğimiz hakkında, Rusya’nın ne düşündüğü, nasıl yaşadığı ve neler hedeflediği konusunda daha yakın ve doğru bilgi edinmesine imkan sağlıyor.
Putin, kanalın izleyiciye Rusya ve dünyadaki olaylar hakkında doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçladığını vurgulayarak, “Russia Today’in yalnızca bugünkü Rusya’yı göstermekle kalmayıp, toplumlarımızı öncelikli sorunlar ve iş birliği alanları konusunda yönlendirmeye de yardımcı olmasını çok umut ediyorum" dedi.