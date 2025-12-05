Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, çıkarlarını korumak için her şeyi yapacak
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, çıkarlarını korumak için her şeyi yapacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna konusunda Rusya'nın menfaatlerini korumak için her şeyi yapacağını dile getirerek problemin barışçıl yollarla çözülmemesi... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile alakalı olarak Rusya'nın çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağının altını çizdi.RT’ye verdiği röportajda Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’daki hedeflerine barışçıl yollarla ulaşamazsa Özel Askeri Operasyonu sürdüreceğini belirtti.Kiev’in Moskova’nın taleplerini yerine getirmeyi reddetmesi durumunda ne yapılacağı sorusuna Peskov, şöyle yanıt verdi:'Moskova’nın Ukrayna konusundaki pozisyonunda değişiklik yok'Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Ukrayna’daki konusundaki pozisyonunda değişiklik olmadığını ancak çözüm bulunması için esnek olmaya hazır olduklarını açıkladı.Peskov, “Şu anda Moskova’nın pozisyonu oldukça net ve anlaşılır. Bu konuda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Tabii ki, çözüm bulmak için esneklik göstermeye hazırız” dedi.'Rusya, Trump ekibinin önerileri temelinde çalışmaya ilgi duyuyor'Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Peskov, Rusya'nın, ABD’nin Ukrayna’daki düzenlemeye ilişkin önerileri üzerinde ciddi çalışma yapmaya ilgi duyduğunu dile getirdi.Moskova'nın Ukrayna'daki müzakerelerin hız kazanmasını umduğunu belirten Peskov, “Biz hala müzakerelere açığız ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi tarafından hazırlanan temel belge projesi üzerinde ciddi çalışmalara başlamak ve sürdürmekle ilgileniyoruz. Bu anlamda hazırız, bekliyoruz” dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, çıkarlarını korumak için her şeyi yapacak

15:44 05.12.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna konusunda Rusya'nın menfaatlerini korumak için her şeyi yapacağını dile getirerek problemin barışçıl yollarla çözülmemesi halinde Özel Askeri Operasyonu'nun süreceğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile alakalı olarak Rusya'nın çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağının altını çizdi.
RT’ye verdiği röportajda Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’daki hedeflerine barışçıl yollarla ulaşamazsa Özel Askeri Operasyonu sürdüreceğini belirtti.
Kiev’in Moskova’nın taleplerini yerine getirmeyi reddetmesi durumunda ne yapılacağı sorusuna Peskov, şöyle yanıt verdi:

Eğer sorunu barışçıl yollarla çözme ve hedeflerimize ulaşma imkanımız olmazsa, çalışmayı sürdüreceğiz ve çıkarlarımızı güvence altına almak için gerekli olan her şeyi yapacağız.

'Moskova’nın Ukrayna konusundaki pozisyonunda değişiklik yok'

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Ukrayna’daki konusundaki pozisyonunda değişiklik olmadığını ancak çözüm bulunması için esnek olmaya hazır olduklarını açıkladı.
Peskov, “Şu anda Moskova’nın pozisyonu oldukça net ve anlaşılır. Bu konuda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Tabii ki, çözüm bulmak için esneklik göstermeye hazırız” dedi.

'Rusya, Trump ekibinin önerileri temelinde çalışmaya ilgi duyuyor'

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Peskov, Rusya'nın, ABD’nin Ukrayna’daki düzenlemeye ilişkin önerileri üzerinde ciddi çalışma yapmaya ilgi duyduğunu dile getirdi.
Moskova'nın Ukrayna'daki müzakerelerin hız kazanmasını umduğunu belirten Peskov, “Biz hala müzakerelere açığız ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi tarafından hazırlanan temel belge projesi üzerinde ciddi çalışmalara başlamak ve sürdürmekle ilgileniyoruz. Bu anlamda hazırız, bekliyoruz” dedi.
DÜNYA
Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti
10:02
DÜNYA
Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti
10:02
