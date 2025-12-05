https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-cikarlarini-korumak-icin-her-seyi-yapacak-1101579131.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, çıkarlarını korumak için her şeyi yapacak

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, çıkarlarını korumak için her şeyi yapacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna konusunda Rusya'nın menfaatlerini korumak için her şeyi yapacağını dile getirerek problemin barışçıl yollarla çözülmemesi... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T15:44+0300

2025-12-05T15:44+0300

2025-12-05T15:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

russia today (rt)

rusya

ukrayna

donald trump

dmitriy peskov

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile alakalı olarak Rusya'nın çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağının altını çizdi.RT’ye verdiği röportajda Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’daki hedeflerine barışçıl yollarla ulaşamazsa Özel Askeri Operasyonu sürdüreceğini belirtti.Kiev’in Moskova’nın taleplerini yerine getirmeyi reddetmesi durumunda ne yapılacağı sorusuna Peskov, şöyle yanıt verdi:'Moskova’nın Ukrayna konusundaki pozisyonunda değişiklik yok'Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Ukrayna’daki konusundaki pozisyonunda değişiklik olmadığını ancak çözüm bulunması için esnek olmaya hazır olduklarını açıkladı.Peskov, “Şu anda Moskova’nın pozisyonu oldukça net ve anlaşılır. Bu konuda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Tabii ki, çözüm bulmak için esneklik göstermeye hazırız” dedi.'Rusya, Trump ekibinin önerileri temelinde çalışmaya ilgi duyuyor'Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Peskov, Rusya'nın, ABD’nin Ukrayna’daki düzenlemeye ilişkin önerileri üzerinde ciddi çalışma yapmaya ilgi duyduğunu dile getirdi.Moskova'nın Ukrayna'daki müzakerelerin hız kazanmasını umduğunu belirten Peskov, “Biz hala müzakerelere açığız ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi tarafından hazırlanan temel belge projesi üzerinde ciddi çalışmalara başlamak ve sürdürmekle ilgileniyoruz. Bu anlamda hazırız, bekliyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-ukraynadaki-cozum-cabalari-icin-modiye-tesekkur-etti-1101565282.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

russia today (rt), rusya, ukrayna, donald trump, dmitriy peskov, kremlin