https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/venezuellali-hukukcu-karakasin-ucmden-cekilme-karari-egemenligini-koruma-adimidir-1101584631.html
Venezüellalı hukukçu: Karakas’ın UCM’den çekilme kararı egemenliğini koruma adımıdır
Sputnik Türkiye
Venezüellalı hukukçu Ana Cristina Bracho, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargı yetkisinden çekilme kararının, tarafsızlığını ve işlevini yitirmiş... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T18:00+0300
2025-12-05T18:00+0300
2025-12-05T18:00+0300
dünya
venezüella
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
afrika
avrupa
abd
rusya
çin
hukuk
yargı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_eb454033c83a20eceb3f2daee3e64638.png
Venezüellalı avukat ve hukuk uzmanı Ana Cristina Bracho, Venezüella parlamentosunun ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yargı yetkisinden çıkma kararını Sputnik’e değerlendirdi. Bracho, Venezüella’nın bu tercihinin, artık bütünlüğünü ve işlevini yitirmiş bir uluslararası adalet sistemine karşı atılmış stratejik bir adımı temsil ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Bracho, son yıllarda Afrika ülkelerinin UCM’yi yalnızca siyah nüfuslu ülkeleri yargılayan 'beyazların mahkemesi’ olarak eleştirdiğini anımsatarak, şu görüşü dile getirdi:Bracho ayrıca, klasik uluslararası hukukun yerini, yalnızca birkaç ülkenin dayattığı “kurallara dayalı bir düzen”in aldığını belirterek, dünyanın artık yeni bir küresel hukuk altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
venezüella
abd
rusya
çin
venezüella, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), afrika, avrupa, abd, rusya, çin, hukuk, yargı, adalet
Venezüellalı hukukçu: Karakas’ın UCM’den çekilme kararı egemenliğini koruma adımıdır
Venezüellalı avukat ve hukuk uzmanı Ana Cristina Bracho, Venezüella parlamentosunun ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yargı yetkisinden çıkma kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Bracho, Venezüella’nın bu tercihinin, artık bütünlüğünü ve işlevini yitirmiş bir uluslararası adalet sistemine karşı atılmış stratejik bir adımı temsil ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Uluslararası adalet sistemi bütünlüğünü yitirdi. UCM gibi kurumlar, artık yalnızca belli jeopolitik çıkarların hizmetinde çalışıyor ve adaleti değil, siyaseti temsil ediyor. UCM’nin işleyişinde kolonyal pratiklerin izleri görülüyor. Yargıçların vatandaşlıkları, görev yaptıkları şehirler ve düşünce tarzları bu zihniyeti yansıtıyor.
Bracho, son yıllarda Afrika ülkelerinin UCM’yi yalnızca siyah nüfuslu ülkeleri yargılayan 'beyazların mahkemesi’ olarak eleştirdiğini anımsatarak, şu görüşü dile getirdi:
Afrika ülkeleri, on yıldan fazla bir süredir bu kurumun beyaz bir mahkemeye dönüştüğünden ve sanki insan hakları ihlalleri sadece bu ülklerde işleniyormuş gibi, mahkemenin yalnızca siyahi nüfusa sahip ülkeleri yargıladığından şikayet ediyorlar. Bununla birlikte, ABD, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin bu mahkemenin yetkisini hiçbir zaman kabul etmediğini görüyoruz. Dünyanın önemli bir kısmı bu kurumun yargı yetkisine tabi değil.
Bracho ayrıca, klasik uluslararası hukukun yerini, yalnızca birkaç ülkenin dayattığı “kurallara dayalı bir düzen”in aldığını belirterek, dünyanın artık yeni bir küresel hukuk altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.