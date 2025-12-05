Venezüellalı hukukçu: Karakas’ın UCM’den çekilme kararı egemenliğini koruma adımıdır

Afrika ülkeleri, on yıldan fazla bir süredir bu kurumun beyaz bir mahkemeye dönüştüğünden ve sanki insan hakları ihlalleri sadece bu ülklerde işleniyormuş gibi, mahkemenin yalnızca siyahi nüfusa sahip ülkeleri yargıladığından şikayet ediyorlar. Bununla birlikte, ABD, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin bu mahkemenin yetkisini hiçbir zaman kabul etmediğini görüyoruz. Dünyanın önemli bir kısmı bu kurumun yargı yetkisine tabi değil.