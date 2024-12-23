https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/haberturk-sunucusu-ela-rumeysa-cebeci-isyan-etti-binadan-cikamiyorum-bu-bir-skandaldir-1091893297.html

Habertürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: 'Binadan çıkamıyorum, bu bir skandaldır'

Habertürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: 'Binadan çıkamıyorum, bu bir skandaldır'

Sputnik Türkiye

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından, kendisi ile evleneceğini öne süren kişi yüzünden binadan çıkamadığını iddia etti. Cebeci... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

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uzaklaştırma

ela rumeysa cebeci

spiker

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Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisi ile evleneceğini söyleyen bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi.'Şu anda binadan çıkamıyorum'Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.Ela Rümeysa Cebeci kimdir?Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü’nde de yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. TRT 1’de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100’de spikerlik görevini üstlendi. Spiker Cebeci, şu sıralarda ise Habertürk TV’de hafta sonu programını sunuyor.

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