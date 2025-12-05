https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/uefa-duyurdu-fenerbahceli-jhon-duran-2-mac-ceza-aldi-1101584455.html
UEFA duyurdu: Fenerbahçeli Jhon Duran 2 maç ceza aldı
UEFA, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'a 2 maç men cezası uygulanmasına karar verdi.
Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a karşı oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Jhon Duran hakkında karar açıklandı.Kolombiyalı oyuncuya UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verildi. Yıldız oyuncu takımının Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında yer alamayacak.
Kolombiyalı oyuncuya UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verildi. Yıldız oyuncu takımının Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında yer alamayacak.