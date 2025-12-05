Türkiye
UEFA duyurdu: Fenerbahçeli Jhon Duran 2 maç ceza aldı
UEFA duyurdu: Fenerbahçeli Jhon Duran 2 maç ceza aldı
Sputnik Türkiye
UEFA, Fenerbahçe’nin forveti Jhon Duran’a 2 maç men cezası uygulanmasına karar verdi. Karara göre Kolombiyalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Brann ve... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a karşı oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Jhon Duran hakkında karar açıklandı.Kolombiyalı oyuncuya UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verildi. Yıldız oyuncu takımının Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında yer alamayacak.
UEFA duyurdu: Fenerbahçeli Jhon Duran 2 maç ceza aldı

UEFA, Fenerbahçe’nin forveti Jhon Duran’a 2 maç men cezası uygulanmasına karar verdi. Karara göre Kolombiyalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.
Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a karşı oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Jhon Duran hakkında karar açıklandı.
Kolombiyalı oyuncuya UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verildi. Yıldız oyuncu takımının Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında yer alamayacak.
