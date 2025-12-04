Türkiye
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın gol sevincine ilişkin suç duyurusunda bulundu. 04.12.2025
Galatasaray, Anadolu Adliyesi’ne Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik iddiasıyla suç ihbarında bulundu.Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde uzatmalarda gol bulan Jhon Duran'ın sevinç gösterisi sırasında cinsel organını taraftara gösterdiği iddia edilmişti. BeinSports muhabiri Nezih Akşener sarı kırmızılı takımın suç duyurusunu akşam saatlerinde yaptığını bildirdi.
SON HABERLER
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu

01:00 04.12.2025
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu John Duran’ın gol sevincine ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray, Anadolu Adliyesi’ne Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik iddiasıyla suç ihbarında bulundu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde uzatmalarda gol bulan Jhon Duran'ın sevinç gösterisi sırasında cinsel organını taraftara gösterdiği iddia edilmişti. BeinSports muhabiri Nezih Akşener sarı kırmızılı takımın suç duyurusunu akşam saatlerinde yaptığını bildirdi.
Haber akışı
