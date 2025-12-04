https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/galatasaray-jhon-duran-icin-suc-duyurusunda-bulundu-1101529023.html
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu John Duran’ın gol sevincine ilişkin suç duyurusunda bulundu. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T01:00+0300
2025-12-04T01:00+0300
2025-12-04T01:00+0300
spor
jhon duran
galatasaray
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101384096_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57650d422c132c6437487cabe44f1451.jpg
Galatasaray, Anadolu Adliyesi’ne Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik iddiasıyla suç ihbarında bulundu.Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde uzatmalarda gol bulan Jhon Duran'ın sevinç gösterisi sırasında cinsel organını taraftara gösterdiği iddia edilmişti. BeinSports muhabiri Nezih Akşener sarı kırmızılı takımın suç duyurusunu akşam saatlerinde yaptığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/galatasaray-fenerbahce-derbisi-sonrasi-tffye-gitme-karari-aldi-1101476825.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101384096_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b90a0f78aba944f06a0ed010e343f0af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jhon duran, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
jhon duran, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Galatasaray, Jhon Duran için suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu John Duran’ın gol sevincine ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray, Anadolu Adliyesi’ne Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik iddiasıyla suç ihbarında bulundu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde uzatmalarda gol bulan Jhon Duran'ın sevinç gösterisi sırasında cinsel organını taraftara gösterdiği iddia edilmişti. BeinSports muhabiri Nezih Akşener sarı kırmızılı takımın suç duyurusunu akşam saatlerinde yaptığını bildirdi.