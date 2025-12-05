https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/itfaiye-iki-kopru-arasina-sikisti-3-yarali-1101588699.html
İtfaiye iki köprü arasına sıkıştı: 3 yaralı
İtfaiye iki köprü arasına sıkıştı: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de meydana gelen kazada, bir itfaiye aracı iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı. Kazada 3 görevli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T23:29+0300
2025-12-05T23:29+0300
2025-12-05T23:29+0300
türki̇ye
i̇tfaiye
i̇tfaiye ekipleri
trafik
trafik kazası
trafik polisi
trafik ihlali
trafik cezaları
trafik kontrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101588525_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26cadee7f1912a8667c973b95cf94368.jpg
Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Bağdat Köprüsü’nde meydana gelen kazada, MKE AŞ’ye ait bir itfaiye aracı lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı.Kazanın ardından araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan görevli 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Köprü arasında sıkışan itfaiye aracı, yapılan çalışma sonrası vinçle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/katliam-gibi-kaza-tira-carpan-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101535461.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101588525_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_337e080c798df0f005e3df83e20280db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, trafik, trafik kazası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, trafik, trafik kazası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
İtfaiye iki köprü arasına sıkıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen kazada, bir itfaiye aracı iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı. Kazada 3 görevli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Bağdat Köprüsü’nde meydana gelen kazada, MKE AŞ’ye ait bir itfaiye aracı lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı.
Kazanın ardından araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan görevli 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Köprü arasında sıkışan itfaiye aracı, yapılan çalışma sonrası vinçle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.