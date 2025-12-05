Türkiye
İtfaiye iki köprü arasına sıkıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen kazada, bir itfaiye aracı iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı. Kazada 3 görevli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Bağdat Köprüsü’nde meydana gelen kazada, MKE AŞ’ye ait bir itfaiye aracı lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı.Kazanın ardından araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan görevli 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Köprü arasında sıkışan itfaiye aracı, yapılan çalışma sonrası vinçle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
İtfaiye iki köprü arasına sıkıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, bir itfaiye aracı iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı. Kazada 3 görevli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Bağdat Köprüsü’nde meydana gelen kazada, MKE AŞ’ye ait bir itfaiye aracı lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprü arasındaki demir korkuluklara sıkıştı.
Kazanın ardından araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan görevli 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Köprü arasında sıkışan itfaiye aracı, yapılan çalışma sonrası vinçle güvenli şekilde bulunduğu yerden indirildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
