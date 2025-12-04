https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/katliam-gibi-kaza-tira-carpan-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101535461.html
Katliam gibi kaza: Tıra çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: Tıra çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kütahya'da küspe yüklü tıra arkadan çarpan araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T10:25+0300
2025-12-04T10:25+0300
2025-12-04T10:25+0300
türki̇ye
kütahya
tavşanlı
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101535305_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ae13c5352670cffb0e9d5f087344ec6d.jpg
Kütahya Tavşanlı çevre yolunda meydana gelen kazada, küspe yüklü tıra arkadan çarpan araçta bulunan 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali değerlendiriliyor. Kütahya'da Veli Yücel idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yoğun sis ve aşırı hız ihtimali değerlendiriliyorEkipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/vanda-baraja-ucan-aractaki-2-kisinin-cansiz-bedenleri-bulundu-3-kisi-araniyor-kaza-ani-goruntuleri-1101428362.html
türki̇ye
kütahya
tavşanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101535305_598:0:3238:1980_1920x0_80_0_0_28dadc8f00ce225ea9aedac0fb16d348.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kütahya, tavşanlı, kaza, kaza sebebi
kütahya, tavşanlı, kaza, kaza sebebi
Katliam gibi kaza: Tıra çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da küspe yüklü tıra arkadan çarpan araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya Tavşanlı çevre yolunda meydana gelen kazada, küspe yüklü tıra arkadan çarpan araçta bulunan 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali değerlendiriliyor.
Kütahya'da Veli Yücel idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun sis ve aşırı hız ihtimali değerlendiriliyor
Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.