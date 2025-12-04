https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/katliam-gibi-kaza-tira-carpan-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101535461.html

Katliam gibi kaza: Tıra çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da küspe yüklü tıra arkadan çarpan araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Kütahya Tavşanlı çevre yolunda meydana gelen kazada, küspe yüklü tıra arkadan çarpan araçta bulunan 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali değerlendiriliyor. Kütahya'da Veli Yücel idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yoğun sis ve aşırı hız ihtimali değerlendiriliyorEkipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

