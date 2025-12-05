https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/galatasaray-samsunsporu-uzatmalarda-devirdi-1101588236.html
Galatasaray, Samsunspor'u uzatmalarda devirdi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 3-2 yenerek zirvedeki yerini güçlendirdi. Mücadelede Sane ve Osimhen'in etkili...
Süper Lig’in lideri Galatasaray, sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Sane’nin golüyle öne geçti. 29. dakikada Osimhen’in ağları sarsmasıyla Galatasaray ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.İkinci yarıda Samsunspor etkili bir oyun ortaya koydu. 56. dakikada Musaba’nın golü skoru 2-1’e getirdi. 88. dakikada Emre Kılınç’ın şutunda Osimhen’e çarpan top ağlara gidince Samsunspor beraberliği yakaladı.Maçın son sözü ise 90+2. dakikada Osimhen’den geldi. Yıldız oyuncu, ceza sahasında röveşatayla attığı golle Galatasaray’a 3-2’lik galibiyeti getirdi.
