Galatasaray, Samsunspor'u uzatmalarda devirdi
Süper Lig’in lideri Galatasaray, sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Sane’nin golüyle öne geçti. 29. dakikada Osimhen’in ağları sarsmasıyla Galatasaray ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.İkinci yarıda Samsunspor etkili bir oyun ortaya koydu. 56. dakikada Musaba’nın golü skoru 2-1’e getirdi. 88. dakikada Emre Kılınç’ın şutunda Osimhen’e çarpan top ağlara gidince Samsunspor beraberliği yakaladı.Maçın son sözü ise 90+2. dakikada Osimhen’den geldi. Yıldız oyuncu, ceza sahasında röveşatayla attığı golle Galatasaray’a 3-2’lik galibiyeti getirdi.
22:46 05.12.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor’u 3-2 yenerek zirvedeki yerini güçlendirdi. Mücadelede Sane ve Osimhen’in etkili performansı dikkat çekti.
Süper Lig’in lideri Galatasaray, sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Sane’nin golüyle öne geçti. 29. dakikada Osimhen’in ağları sarsmasıyla Galatasaray ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda Samsunspor etkili bir oyun ortaya koydu. 56. dakikada Musaba’nın golü skoru 2-1’e getirdi. 88. dakikada Emre Kılınç’ın şutunda Osimhen’e çarpan top ağlara gidince Samsunspor beraberliği yakaladı.
Maçın son sözü ise 90+2. dakikada Osimhen’den geldi. Yıldız oyuncu, ceza sahasında röveşatayla attığı golle Galatasaray’a 3-2’lik galibiyeti getirdi.
