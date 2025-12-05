Türkiye
FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi: Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oluyor
FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi: Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oluyor
2026 Dünya Kupası kura çekimi ev sahibi ülke ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kennedy Center'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Meksika... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T20:37+0300
2025-12-05T21:03+0300
2026 FIFA Dünya Kupası kura töreni, Washington D.C.'deki Kennedy Center'da gerçekleşiyor.Elemeler 7 Eylül 2023'te başladı ve halen tamamlanmadı. 48 takımlık turnuvada şu ana kadar 42 takım kesinleşti. Ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada otomatik katıldı. 48 takım, 4 torbaya ayrıldı. Her torbadan bir takım çekilerek toplam 12 grup oluşturulacak. Aynı konfederasyondan iki takım aynı gruba düşemeyecek (Avrupa hariç). Ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada 1. torbada yer alıyor.Takımların torbalara göre dağılımı:1. Torba: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, 4 UEFA play-off galibi, 2 kıtalararası play-off galibiFIFA'dan Trump'a barış ödülü2026 Dünya Kupası kura çekimi sırasında FIFA, ilk barış ödülünü Nobel Barış Ödülü'nü kazanamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşayan ABD Başkanı Donald Trump'a verdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump'a büyük altın renkli bir kupayla mavi kurdeleye bağlı altın renkli bir madalya takdim etti.
abd, fifa, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi: Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oluyor

20:37 05.12.2025 (güncellendi: 21:03 05.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
2026 Dünya Kupası kura çekimi ev sahibi ülke ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kennedy Center'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Kanada Başbakanı Mark Carney de törene katıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası kura töreni, Washington D.C.’deki Kennedy Center’da gerçekleşiyor.
Elemeler 7 Eylül 2023’te başladı ve halen tamamlanmadı. 48 takımlık turnuvada şu ana kadar 42 takım kesinleşti. Ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada otomatik katıldı. 48 takım, 4 torbaya ayrıldı.
Her torbadan bir takım çekilerek toplam 12 grup oluşturulacak. Aynı konfederasyondan iki takım aynı gruba düşemeyecek (Avrupa hariç). Ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada 1. torbada yer alıyor.

Takımların torbalara göre dağılımı:

1. Torba: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, 4 UEFA play-off galibi, 2 kıtalararası play-off galibi

FIFA’dan Trump’a barış ödülü

2026 Dünya Kupası kura çekimi sırasında FIFA, ilk barış ödülünü Nobel Barış Ödülü’nü kazanamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşayan ABD Başkanı Donald Trump’a verdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’a büyük altın renkli bir kupayla mavi kurdeleye bağlı altın renkli bir madalya takdim etti.
FIFA Barış Ödülü
SPOR
Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak, kuralarla ilgili bilinenler
3 Aralık, 18:08
