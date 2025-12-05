https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/fifa-2026-dunya-kupasi-kura-cekimi-turkiyenin-muhtemel-rakipleri-belli-oluyor-1101586715.html

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi: Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oluyor

2026 Dünya Kupası kura çekimi ev sahibi ülke ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kennedy Center'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Meksika... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası kura töreni, Washington D.C.’deki Kennedy Center’da gerçekleşiyor.Elemeler 7 Eylül 2023’te başladı ve halen tamamlanmadı. 48 takımlık turnuvada şu ana kadar 42 takım kesinleşti. Ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada otomatik katıldı. 48 takım, 4 torbaya ayrıldı. Her torbadan bir takım çekilerek toplam 12 grup oluşturulacak. Aynı konfederasyondan iki takım aynı gruba düşemeyecek (Avrupa hariç). Ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada 1. torbada yer alıyor.Takımların torbalara göre dağılımı:1. Torba: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, 4 UEFA play-off galibi, 2 kıtalararası play-off galibiFIFA’dan Trump’a barış ödülü2026 Dünya Kupası kura çekimi sırasında FIFA, ilk barış ödülünü Nobel Barış Ödülü’nü kazanamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşayan ABD Başkanı Donald Trump’a verdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’a büyük altın renkli bir kupayla mavi kurdeleye bağlı altın renkli bir madalya takdim etti.

