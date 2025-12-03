https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/trump-2026-dunya-kupasi-kura-cekimine-katilacak-kuralarla-ilgili-bilinenler-1101519692.html

Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak, kuralarla ilgili bilinenler

Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak, kuralarla ilgili bilinenler

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekimi cuma günü Washington’da yapılacak ve Beyaz Saray, Trump’ın törene katılımını resmen doğruladı. Dünya Kupası bilet fiyatları şimdiden uçarken, kura çekimlerinden öne çıkanlar netleşiyor

2025-12-03T18:08+0300

2025-12-03T18:08+0300

2025-12-03T18:08+0300

spor

donald trump

dünya kupası

kura çekimi

fifa

gianni infantino

haberler

meksika

cristiano ronaldo

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101519538_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_712250aeddcd5431068fe8e0987fd488.jpg

48 takımla düzenlenecek 2026 turnuvası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.ABD Başkanı Donald Trump’ın Kennedy Center’daki kura törenine katılması, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile kurduğu yakın ilişkiyi yansıtıyor. Infantino son yıllarda Beyaz Saray’a birçok kez gitmiş ve uluslararası zirvelerde Trump’a eşlik etmişti. Bu yakınlığın, Trump’ın FIFA’nın yeni oluşturduğu 'FIFA Barış Ödülü'nün ilk sahibi olacağı iddialarını güçlendirdiği belirtiliyor.Kura çekiminde öne çıkanlarAçılış Meksika’da, final New Jersey’deAçılış karşılaşması, tarihte iki Dünya Kupası finaline (1970 ve 1986) ev sahipliği yapan Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık altı hafta sürecek turnuva, 19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yapılacak final maçıyla sona erecek.Takımlar, kura çekiminin bir gün sonrasında, cumartesi günü, maç programlarının tam detaylarını öğrenecek. Bu durum, üç ülkeye yayılan karmaşık fikstürün çözülmesi için ek zaman gerekliliğiyle açıklanıyor.Bilet fiyatları şimdiden uçtuTaraftar grupları, özellikle popüler maçlarda bilet fiyatlarının “dinamik fiyatlandırma” sistemi nedeniyle rekor seviyelere çıkacağı uyarısında bulunuyor.ABD’de ikincil satış platformlarında final biletlerinin 7 bin dolar civarından başladığı bildiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/iran-futbol-federasyonu-baskanina-vize-cikmadi-dunya-kupasi-kura-cekimi-boykot-edilecek-1101400706.html

meksika

abd

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya kupası, fifa, 2026, kura çekimi, trump, maçlar, ronaldo, haberler, dünya kupası haberleri, fifa haberleri, dünya kupası nerede, dünya kupası tarihler