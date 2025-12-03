https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/trump-2026-dunya-kupasi-kura-cekimine-katilacak-kuralarla-ilgili-bilinenler-1101519692.html
Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak, kuralarla ilgili bilinenler
Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak, kuralarla ilgili bilinenler
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekimi cuma günü Washington’da yapılacak ve Beyaz Saray, Trump’ın törene katılımını resmen doğruladı. Dünya Kupası bilet fiyatları şimdiden uçarken, kura çekimlerinden öne çıkanlar netleşiyor
2025-12-03T18:08+0300
2025-12-03T18:08+0300
2025-12-03T18:08+0300
spor
donald trump
dünya kupası
kura çekimi
fifa
gianni infantino
haberler
meksika
cristiano ronaldo
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101519538_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_712250aeddcd5431068fe8e0987fd488.jpg
48 takımla düzenlenecek 2026 turnuvası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.ABD Başkanı Donald Trump’ın Kennedy Center’daki kura törenine katılması, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile kurduğu yakın ilişkiyi yansıtıyor. Infantino son yıllarda Beyaz Saray’a birçok kez gitmiş ve uluslararası zirvelerde Trump’a eşlik etmişti. Bu yakınlığın, Trump’ın FIFA’nın yeni oluşturduğu 'FIFA Barış Ödülü'nün ilk sahibi olacağı iddialarını güçlendirdiği belirtiliyor.Kura çekiminde öne çıkanlarAçılış Meksika’da, final New Jersey’deAçılış karşılaşması, tarihte iki Dünya Kupası finaline (1970 ve 1986) ev sahipliği yapan Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık altı hafta sürecek turnuva, 19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yapılacak final maçıyla sona erecek.Takımlar, kura çekiminin bir gün sonrasında, cumartesi günü, maç programlarının tam detaylarını öğrenecek. Bu durum, üç ülkeye yayılan karmaşık fikstürün çözülmesi için ek zaman gerekliliğiyle açıklanıyor.Bilet fiyatları şimdiden uçtuTaraftar grupları, özellikle popüler maçlarda bilet fiyatlarının “dinamik fiyatlandırma” sistemi nedeniyle rekor seviyelere çıkacağı uyarısında bulunuyor.ABD’de ikincil satış platformlarında final biletlerinin 7 bin dolar civarından başladığı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/iran-futbol-federasyonu-baskanina-vize-cikmadi-dunya-kupasi-kura-cekimi-boykot-edilecek-1101400706.html
meksika
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101519538_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_a45e2ed9aee9b2b39fab759c34a47075.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya kupası, fifa, 2026, kura çekimi, trump, maçlar, ronaldo, haberler, dünya kupası haberleri, fifa haberleri, dünya kupası nerede, dünya kupası tarihler
dünya kupası, fifa, 2026, kura çekimi, trump, maçlar, ronaldo, haberler, dünya kupası haberleri, fifa haberleri, dünya kupası nerede, dünya kupası tarihler
Trump, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak, kuralarla ilgili bilinenler
2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekimi cuma günü Washington’da yapılacak ve Beyaz Saray, Trump’ın törene katılımını resmen doğruladı. Dünya Kupası bilet fiyatları kara borsada 7 bin dolara çıkarken, kura çekimlerinden öne çıkanlar netleşiyor.
48 takımla düzenlenecek 2026 turnuvası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kennedy Center’daki kura törenine katılması, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile kurduğu yakın ilişkiyi yansıtıyor.
Infantino son yıllarda Beyaz Saray’a birçok kez gitmiş ve uluslararası zirvelerde Trump’a eşlik etmişti. Bu yakınlığın, Trump’ın FIFA’nın yeni oluşturduğu 'FIFA Barış Ödülü'nün ilk sahibi olacağı iddialarını güçlendirdiği belirtiliyor.
Kura çekiminde öne çıkanlar
Kura çekimi, Washington’daki John F. Kennedy Center’da gerçekleştirilecek.
2022’de Arjantin’in kazandığı Dünya Kupası’nın ardından, bu kez 12 gruplu yeni bir format kullanılacak.
Seri başı takımlar arasında Arjantin’in yanı sıra ev sahibi üç ülke (ABD, Meksika, Kanada), Brezilya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda ve Belçika yer alıyor.
Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo, turnuva başladığında 41 yaşında olacak. Futbolcu, altıncı ve son Dünya Kupası’na çıkacak.
Açılış Meksika’da, final New Jersey’de
Açılış karşılaşması, tarihte iki Dünya Kupası finaline (1970 ve 1986) ev sahipliği yapan Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık altı hafta sürecek turnuva, 19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yapılacak final maçıyla sona erecek.
Takımlar, kura çekiminin bir gün sonrasında, cumartesi günü, maç programlarının tam detaylarını öğrenecek. Bu durum, üç ülkeye yayılan karmaşık fikstürün çözülmesi için ek zaman gerekliliğiyle açıklanıyor.
Bilet fiyatları şimdiden uçtu
Taraftar grupları, özellikle popüler maçlarda bilet fiyatlarının “dinamik fiyatlandırma” sistemi nedeniyle rekor seviyelere çıkacağı uyarısında bulunuyor.
ABD’de ikincil satış platformlarında final biletlerinin 7 bin dolar civarından başladığı bildiriliyor.