Galatasaray – Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden acil toplantı talep etti. Sarı-lacivertli... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu'na acil toplantı talebinde bulundu.Kulübün açıklamasında, karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan ve kamuoyunun tartıştığı penaltı pozisyonunun hem hakem hem VAR tarafından değerlendirilmemesinin Türk futbolu adına ciddi bir soru işareti olduğu vurgulandı.'Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir'Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Galatasaray - Samsunspor maçı hakkında şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe’den TFF’ye 'acil toplantı' çağrısı: 'Türk futbolu adına ciddi bir soru işareti'
Galatasaray – Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden acil toplantı talep etti. Sarı-lacivertli kulüp, bu talebin ardından resmi sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu'na acil toplantı talebinde bulundu.
Kulübün açıklamasında, karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan ve kamuoyunun tartıştığı penaltı pozisyonunun hem hakem hem VAR tarafından değerlendirilmemesinin Türk futbolu adına ciddi bir soru işareti olduğu vurgulandı.
'Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir'
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Galatasaray - Samsunspor maçı hakkında şu ifadeleri kullandı:
Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez. Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.