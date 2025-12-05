ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 kişi öldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-ordusu-dogu-pasifikte-uyusturucu-tasidigi-one-surulen-tekneyi-vurdu-4-kisi-oldu-1101564889.html
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyir halindeki ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Açıklama, sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerle birlikte yapıldı.Komutanlığın paylaşımında, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, hedef alınan teknenin ABD’nin “terör örgütü” olarak tanımladığı bir yapı adına faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Söz konusu teknenin, Doğu Pasifik’te yaygın olarak kullanılan uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde ilerlediği iddia edildi.SOUTHCOM’un açıklamasında ayrıca teknede yasa dışı uyuşturucu bulunduğuna dair bilgilerin istihbarat birimleri tarafından doğrulandığı ileri sürüldü. Operasyonun uluslararası sularda düzenlendiği savunuldu.Trump’ın imzaladığı kararname gündemdeABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika merkezli uyuşturucu kartelleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla daha önce imzaladığı bir kararnameyle, ordunun bölgedeki operasyonlarını artırmasına onay vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos ayı sonlarına doğru Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı.Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD ordusunun Venezüella’da “rejim değişikliği dahil her türlü senaryoya hazır olduğu” yönündeki sözleriyle dikkat çekmişti.ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen teknelere karşı düzenlediği operasyonlar, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Bazı insan hakları örgütleri ve hukukçular, bu tür eylemlerin “yargısız infaz” tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyir halindeki ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Açıklama, sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerle birlikte yapıldı.
Komutanlığın paylaşımında, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, hedef alınan teknenin ABD’nin “terör örgütü” olarak tanımladığı bir yapı adına faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Söz konusu teknenin, Doğu Pasifik’te yaygın olarak kullanılan uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde ilerlediği iddia edildi.
SOUTHCOM’un açıklamasında ayrıca teknede yasa dışı uyuşturucu bulunduğuna dair bilgilerin istihbarat birimleri tarafından doğrulandığı ileri sürüldü. Operasyonun uluslararası sularda düzenlendiği savunuldu.
Trump’ın imzaladığı kararname gündemde
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika merkezli uyuşturucu kartelleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla daha önce imzaladığı bir kararnameyle, ordunun bölgedeki operasyonlarını artırmasına onay vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos ayı sonlarına doğru Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı.
Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD ordusunun Venezüella’da “rejim değişikliği dahil her türlü senaryoya hazır olduğu” yönündeki sözleriyle dikkat çekmişti.
ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen teknelere karşı düzenlediği operasyonlar, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Bazı insan hakları örgütleri ve hukukçular, bu tür eylemlerin “yargısız infaz” tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.