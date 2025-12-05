Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-ordusu-dogu-pasifikte-uyusturucu-tasidigi-one-surulen-tekneyi-vurdu-4-kisi-oldu-1101564889.html
ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 kişi öldü
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 kişi öldü
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıkladı.
2025-12-05T09:54+0300
2025-12-05T09:54+0300
dünya
pete hegseth
abd
donald trump
latin amerika
güney saha (southcom)
x
venezüella
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyir halindeki ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Açıklama, sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerle birlikte yapıldı.Komutanlığın paylaşımında, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, hedef alınan teknenin ABD’nin “terör örgütü” olarak tanımladığı bir yapı adına faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Söz konusu teknenin, Doğu Pasifik’te yaygın olarak kullanılan uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde ilerlediği iddia edildi.SOUTHCOM’un açıklamasında ayrıca teknede yasa dışı uyuşturucu bulunduğuna dair bilgilerin istihbarat birimleri tarafından doğrulandığı ileri sürüldü. Operasyonun uluslararası sularda düzenlendiği savunuldu.Trump’ın imzaladığı kararname gündemdeABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika merkezli uyuşturucu kartelleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla daha önce imzaladığı bir kararnameyle, ordunun bölgedeki operasyonlarını artırmasına onay vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos ayı sonlarına doğru Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı.Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD ordusunun Venezüella’da “rejim değişikliği dahil her türlü senaryoya hazır olduğu” yönündeki sözleriyle dikkat çekmişti.ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen teknelere karşı düzenlediği operasyonlar, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Bazı insan hakları örgütleri ve hukukçular, bu tür eylemlerin “yargısız infaz” tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdli-vekillerden-venezuellaya-saldiri-icin-yetki-siniri-getirmeye-calisiyor-1101547618.html
latin amerika
venezüella
pete hegseth, abd, donald trump, latin amerika, güney saha (southcom), x, venezüella
pete hegseth, abd, donald trump, latin amerika, güney saha (southcom), x, venezüella

ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 kişi öldü

09:54 05.12.2025
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Olayın uluslararası sularda gerçekleştiği öne sürüldü.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyir halindeki ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Açıklama, sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerle birlikte yapıldı.
Komutanlığın paylaşımında, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, hedef alınan teknenin ABD’nin “terör örgütü” olarak tanımladığı bir yapı adına faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Söz konusu teknenin, Doğu Pasifik’te yaygın olarak kullanılan uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde ilerlediği iddia edildi.
SOUTHCOM’un açıklamasında ayrıca teknede yasa dışı uyuşturucu bulunduğuna dair bilgilerin istihbarat birimleri tarafından doğrulandığı ileri sürüldü. Operasyonun uluslararası sularda düzenlendiği savunuldu.

Trump’ın imzaladığı kararname gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika merkezli uyuşturucu kartelleriyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla daha önce imzaladığı bir kararnameyle, ordunun bölgedeki operasyonlarını artırmasına onay vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos ayı sonlarına doğru Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı.
Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD ordusunun Venezüella’da “rejim değişikliği dahil her türlü senaryoya hazır olduğu” yönündeki sözleriyle dikkat çekmişti.
ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen teknelere karşı düzenlediği operasyonlar, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Bazı insan hakları örgütleri ve hukukçular, bu tür eylemlerin “yargısız infaz” tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.
