Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdli-vekillerden-venezuellaya-saldiri-icin-yetki-siniri-getirmeye-calisiyor-1101547618.html
ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor
ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri, Venezüella’ya yönelik Kongre onayı olmadan yapılabilecek ‘düşmanca eylemleri’ durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı gündeme... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T15:15+0300
2025-12-04T15:15+0300
dünya
abd
venezüella
kongre
latin amerika
abd
haberler
joaquin castro
thomas massie
temsilciler meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100197048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a373872ac9fdafcebb77e7ab04a952d6.jpg
Demokrat üyeler Jim McGovern ile Joaquin Castro ve Cumhuriyetçi Thomas Massie’nin imzaladığı tasarı, Trump yönetiminin Venezüellaiçinde ya da Venezüella’ya karşı Kongre’nin onayını almadan herhangi bir askeri adım atmasını engellemeyi hedefliyor.McGovern, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemine rağmen ülkeyi ‘Venezüella’da yasa dışı bir savaşa sürüklemeye çalıştığını’ söyledi. Kongre’nin anayasadan doğan yetkilerini kullanması gerektiğini ifade eden McGovern, “Venezuela’da artık yasa dışı tekne saldırıları ve izinsiz operasyonlar olmayacak” dedi.Massie de “Venezüella’ya savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongreye aittir” diyerek anayasal çerçeveyi hatırlattı. Castro ise Trump’ın ABD’yi Kongre’de herhangi bir tartışma ya da oylama olmadan “savaşın eşiğine getirdiğini” söyledi.ABD-Venezüella gerilimiTrump yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı 'yerinde mücadele' gerekçesiyle ordunun daha kapsamlı kullanılmasını öngören bir kararnameyi daha önce imzalamıştı. Bu çerçevede ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil çeşitli operasyonlara hazır olduğunu” söylemişti. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4.5 milyon milisi seferber ederek olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/abd-19-ulke-vatandaslarinin-gocmenlik-basvurularini-durdurdu-1101496573.html
venezüella
latin amerika
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100197048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_308fa3911046fa102effeae40b98654e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezüella, kongre, latin amerika, abd, haberler, joaquin castro, thomas massie, temsilciler meclisi, pete hegseth
abd, venezüella, kongre, latin amerika, abd, haberler, joaquin castro, thomas massie, temsilciler meclisi, pete hegseth

ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor

15:15 04.12.2025
© AA / Celal GüneşABD Kongre Binası
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri, Venezüella’ya yönelik Kongre onayı olmadan yapılabilecek ‘düşmanca eylemleri’ durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı gündeme taşıdı.
Demokrat üyeler Jim McGovern ile Joaquin Castro ve Cumhuriyetçi Thomas Massie’nin imzaladığı tasarı, Trump yönetiminin Venezüellaiçinde ya da Venezüella’ya karşı Kongre’nin onayını almadan herhangi bir askeri adım atmasını engellemeyi hedefliyor.
McGovern, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemine rağmen ülkeyi ‘Venezüella’da yasa dışı bir savaşa sürüklemeye çalıştığını’ söyledi. Kongre’nin anayasadan doğan yetkilerini kullanması gerektiğini ifade eden McGovern, “Venezuela’da artık yasa dışı tekne saldırıları ve izinsiz operasyonlar olmayacak” dedi.
Massie de “Venezüella’ya savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongreye aittir” diyerek anayasal çerçeveyi hatırlattı. Castro ise Trump’ın ABD’yi Kongre’de herhangi bir tartışma ya da oylama olmadan “savaşın eşiğine getirdiğini” söyledi.

ABD-Venezüella gerilimi

Trump yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı 'yerinde mücadele' gerekçesiyle ordunun daha kapsamlı kullanılmasını öngören bir kararnameyi daha önce imzalamıştı.
Bu çerçevede ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti.
© SputnikABD-Venezüella Gerilimi Zaman Çizelgesi (Sputnik İnfografik)
ABD-Venezüella Gerilimi Zaman Çizelgesi (Sputnik İnfografik) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
ABD-Venezüella Gerilimi Zaman Çizelgesi (Sputnik İnfografik)
© Sputnik
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil çeşitli operasyonlara hazır olduğunu” söylemişti.
Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4.5 milyon milisi seferber ederek olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
DÜNYA
ABD, 19 ülke vatandaşlarının göçmenlik başvurularını durdurdu
Dün, 08:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала