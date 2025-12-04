https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdli-vekillerden-venezuellaya-saldiri-icin-yetki-siniri-getirmeye-calisiyor-1101547618.html
ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor
ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri, Venezüella’ya yönelik Kongre onayı olmadan yapılabilecek ‘düşmanca eylemleri’ durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı gündeme... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T15:15+0300
2025-12-04T15:15+0300
2025-12-04T15:15+0300
dünya
abd
venezüella
kongre
latin amerika
abd
haberler
joaquin castro
thomas massie
temsilciler meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100197048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a373872ac9fdafcebb77e7ab04a952d6.jpg
Demokrat üyeler Jim McGovern ile Joaquin Castro ve Cumhuriyetçi Thomas Massie’nin imzaladığı tasarı, Trump yönetiminin Venezüellaiçinde ya da Venezüella’ya karşı Kongre’nin onayını almadan herhangi bir askeri adım atmasını engellemeyi hedefliyor.McGovern, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemine rağmen ülkeyi ‘Venezüella’da yasa dışı bir savaşa sürüklemeye çalıştığını’ söyledi. Kongre’nin anayasadan doğan yetkilerini kullanması gerektiğini ifade eden McGovern, “Venezuela’da artık yasa dışı tekne saldırıları ve izinsiz operasyonlar olmayacak” dedi.Massie de “Venezüella’ya savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongreye aittir” diyerek anayasal çerçeveyi hatırlattı. Castro ise Trump’ın ABD’yi Kongre’de herhangi bir tartışma ya da oylama olmadan “savaşın eşiğine getirdiğini” söyledi.ABD-Venezüella gerilimiTrump yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı 'yerinde mücadele' gerekçesiyle ordunun daha kapsamlı kullanılmasını öngören bir kararnameyi daha önce imzalamıştı. Bu çerçevede ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil çeşitli operasyonlara hazır olduğunu” söylemişti. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4.5 milyon milisi seferber ederek olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/abd-19-ulke-vatandaslarinin-gocmenlik-basvurularini-durdurdu-1101496573.html
venezüella
latin amerika
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100197048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_308fa3911046fa102effeae40b98654e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella, kongre, latin amerika, abd, haberler, joaquin castro, thomas massie, temsilciler meclisi, pete hegseth
abd, venezüella, kongre, latin amerika, abd, haberler, joaquin castro, thomas massie, temsilciler meclisi, pete hegseth
ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor
ABD’de Temsilciler Meclisi üyeleri, Venezüella’ya yönelik Kongre onayı olmadan yapılabilecek ‘düşmanca eylemleri’ durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı gündeme taşıdı.
Demokrat üyeler Jim McGovern ile Joaquin Castro ve Cumhuriyetçi Thomas Massie’nin imzaladığı tasarı, Trump yönetiminin Venezüellaiçinde ya da Venezüella’ya karşı Kongre’nin onayını almadan herhangi bir askeri adım atmasını engellemeyi hedefliyor.
McGovern, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemine rağmen ülkeyi ‘Venezüella’da yasa dışı bir savaşa sürüklemeye çalıştığını’ söyledi. Kongre’nin anayasadan doğan yetkilerini kullanması gerektiğini ifade eden McGovern, “Venezuela’da artık yasa dışı tekne saldırıları ve izinsiz operasyonlar olmayacak” dedi.
Massie de “Venezüella’ya savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongreye aittir” diyerek anayasal çerçeveyi hatırlattı. Castro ise Trump’ın ABD’yi Kongre’de herhangi bir tartışma ya da oylama olmadan “savaşın eşiğine getirdiğini” söyledi.
Trump yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı 'yerinde mücadele' gerekçesiyle ordunun daha kapsamlı kullanılmasını öngören bir kararnameyi daha önce imzalamıştı.
Bu çerçevede ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil çeşitli operasyonlara hazır olduğunu” söylemişti.
Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4.5 milyon milisi seferber ederek olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.