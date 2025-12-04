https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdli-vekillerden-venezuellaya-saldiri-icin-yetki-siniri-getirmeye-calisiyor-1101547618.html

ABD’li vekillerden Venezüella’ya saldırı için yetki sınırı getirmeye çalışıyor

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri, Venezüella'ya yönelik Kongre onayı olmadan yapılabilecek 'düşmanca eylemleri' durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı gündeme... 04.12.2025

Demokrat üyeler Jim McGovern ile Joaquin Castro ve Cumhuriyetçi Thomas Massie’nin imzaladığı tasarı, Trump yönetiminin Venezüellaiçinde ya da Venezüella’ya karşı Kongre’nin onayını almadan herhangi bir askeri adım atmasını engellemeyi hedefliyor.McGovern, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemine rağmen ülkeyi ‘Venezüella’da yasa dışı bir savaşa sürüklemeye çalıştığını’ söyledi. Kongre’nin anayasadan doğan yetkilerini kullanması gerektiğini ifade eden McGovern, “Venezuela’da artık yasa dışı tekne saldırıları ve izinsiz operasyonlar olmayacak” dedi.Massie de “Venezüella’ya savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongreye aittir” diyerek anayasal çerçeveyi hatırlattı. Castro ise Trump’ın ABD’yi Kongre’de herhangi bir tartışma ya da oylama olmadan “savaşın eşiğine getirdiğini” söyledi.ABD-Venezüella gerilimiTrump yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı 'yerinde mücadele' gerekçesiyle ordunun daha kapsamlı kullanılmasını öngören bir kararnameyi daha önce imzalamıştı. Bu çerçevede ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir güç göndermişti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil çeşitli operasyonlara hazır olduğunu” söylemişti. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4.5 milyon milisi seferber ederek olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

