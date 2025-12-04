https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yillar-sonra-bir-ilk-hala-monarsi-ile-yonetilen-ingilterenin-prensesi-kate-middleton-kralice-taci-1101547959.html
Yıllar sonra bir ilk: Hala monarşi ile yönetilen İngiltere'nin Prensesi Kate Middleton, 'kraliçe tacı' giydi
Yıllar sonra bir ilk: Hala monarşi ile yönetilen İngiltere'nin Prensesi Kate Middleton, 'kraliçe tacı' giydi
İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier onuruna Windsor Kalesi’nde verilen davete, Kraliçe Victoria için 1853’te tasarlanan ve 20 yıldır kullanılmayan Oryantal Çember Tacı ile katıldı. Kate’in bu seçimi, “Kraliçe olmaya hazırlanıyor” yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.
İngiliz kraliyet ailesi, 27 yıl aradan sonra ilk kez bir Almanya Cumhurbaşkanını ağırladı. Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, üç günlük resmi ziyarette Windsor Kalesi’nde tarihi bir akşam yemeğine katıldı. Misafirleri her zamanki gibi Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton karşıladı.
Windsor’un Noel süslemeleriyle ışıldayan salonunda tüm dikkatleri üzerine çeken kişi yine Kate Middleton
oldu. Prenses, Jenny Packham
imzalı pırıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı ancak gecenin asıl sürprizi başındaki devasa taçtı
.
20 yıldır görülmeyen tacın dönüşü
Kate’in taktığı Oryantal Çember Tacı
, 1853’te Kraliçe Victoria
için, Almanya
doğumlu eşi Prens Albert
tarafından tasarlandı. Daha sonra Ana Kraliçe Elizabeth
tarafından sıkça kullanılan bu taç, Kraliçe 2. Elizabeth
döneminde sadece bir kez, 2005 Malta ziyareti
sırasında görüldü. Ardından 20 yıl boyunca kilit altında kaldı
.
Bu tarihi mücevheri kullanan:
yani tarih boyunca yalnızca dört kadın oldu.
Uzmanlar, Kate’in bu tacı takmasının Almanya ile bağlara gönderme
içerdiğini belirtiyor. Zira tacın tasarımcısı, Almanya doğumlu Prens Albert
. Yorumcular ayrıca bu seçimin, Kral Charles’ın gelinine duyduğu güvenin bir göstergesi
olduğunu savunuyor:
“Bu taç, yalnızca gelecekte kraliçe olacak kişiye verilir.”
Elizabeth’i̇n mücevherleri̇ de görüntüde
Kate, görünümünü Kraliçe Elizabeth’e
ait sallantılı küpelerle tamamladı. Böylece hem ailesel mirasa hem de yeni dönemin işaretlerine vurgu yapmış oldu.
Kate’i̇n taç geleneği̇ne damgası
Kate Middleton’ın kraliyet mücevherleriyle ilişkisi uzun zamandır konuşuluyor. Daha önce yıllarca kilit altında tutulan iki değerli taç da onun başında yeniden hayat bulmuştu:
Lotus Çiçeği Tacı
(Papirüs Tacı) – 2013
Strathmore Rose Tacı
– 2023
Ayrıca, merhum Prenses Diana
ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü Tacı
, Kate’in en sık tercih ettiği parçalardan biri.
Yeni̇ krali̇çe mi̇ doğuyor?
Kraliyet yorumcuları Kate’in bu gecedeki duruşunu şöyle özetliyor:
“Artık sadece prenses değil; tahtın geleceğine hazırlanmış bir figür.”
Oryantal Çember Tacı’nın 20 yıl sonra Kate Middleton ile geri dönmesi, monarşi içinde yeni bir dönemin başladığı yorumlarını güçlendirdi.