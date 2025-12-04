https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/yillar-sonra-bir-ilk-hala-monarsi-ile-yonetilen-ingilterenin-prensesi-kate-middleton-kralice-taci-1101547959.html

Yıllar sonra bir ilk: Hala monarşi ile yönetilen İngiltere'nin Prensesi Kate Middleton, 'kraliçe tacı' giydi

Yıllar sonra bir ilk: Hala monarşi ile yönetilen İngiltere'nin Prensesi Kate Middleton, 'kraliçe tacı' giydi

Sputnik Türkiye

İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier onuruna Windsor Kalesi’nde verilen davete, Kraliçe Victoria için... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T15:22+0300

2025-12-04T15:22+0300

2025-12-04T15:22+0300

avrupa

kate middleton

kraliçe victoria

yaşam

almanya

malta

galler

elizabeth

prens albert

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1b/1083215895_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_87d323ca9d6abdf94765976597529f30.jpg

İngiliz kraliyet ailesi, 27 yıl aradan sonra ilk kez bir Almanya Cumhurbaşkanını ağırladı. Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, üç günlük resmi ziyarette Windsor Kalesi’nde tarihi bir akşam yemeğine katıldı. Misafirleri her zamanki gibi Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton karşıladı.Windsor’un Noel süslemeleriyle ışıldayan salonunda tüm dikkatleri üzerine çeken kişi yine Kate Middleton oldu. Prenses, Jenny Packham imzalı pırıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı ancak gecenin asıl sürprizi başındaki devasa taçtı.20 yıldır görülmeyen tacın dönüşüKate’in taktığı Oryantal Çember Tacı, 1853’te Kraliçe Victoria için, Almanya doğumlu eşi Prens Albert tarafından tasarlandı. Daha sonra Ana Kraliçe Elizabeth tarafından sıkça kullanılan bu taç, Kraliçe 2. Elizabeth döneminde sadece bir kez, 2005 Malta ziyareti sırasında görüldü. Ardından 20 yıl boyunca kilit altında kaldı.Bu tarihi mücevheri kullanan:yani tarih boyunca yalnızca dört kadın oldu.Sembolik mesaj mı?Uzmanlar, Kate’in bu tacı takmasının Almanya ile bağlara gönderme içerdiğini belirtiyor. Zira tacın tasarımcısı, Almanya doğumlu Prens Albert. Yorumcular ayrıca bu seçimin, Kral Charles’ın gelinine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu savunuyor:“Bu taç, yalnızca gelecekte kraliçe olacak kişiye verilir.”Elizabeth’i̇n mücevherleri̇ de görüntüdeKate, görünümünü Kraliçe Elizabeth’e ait sallantılı küpelerle tamamladı. Böylece hem ailesel mirasa hem de yeni dönemin işaretlerine vurgu yapmış oldu.Kate’i̇n taç geleneği̇ne damgasıKate Middleton’ın kraliyet mücevherleriyle ilişkisi uzun zamandır konuşuluyor. Daha önce yıllarca kilit altında tutulan iki değerli taç da onun başında yeniden hayat bulmuştu:Ayrıca, merhum Prenses Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü Tacı, Kate’in en sık tercih ettiği parçalardan biri.Yeni̇ krali̇çe mi̇ doğuyor?Kraliyet yorumcuları Kate’in bu gecedeki duruşunu şöyle özetliyor:“Artık sadece prenses değil; tahtın geleceğine hazırlanmış bir figür.”Oryantal Çember Tacı’nın 20 yıl sonra Kate Middleton ile geri dönmesi, monarşi içinde yeni bir dönemin başladığı yorumlarını güçlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/efsane-gercek-oldu-ulkeler-devreye-girdi-drakulanin-satosuna-giden-genc-iki-haftadir-kayip-1101545833.html

almanya

galler

elizabeth

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, kate middleton, kraliçe victoria, almanya, malta, galler, elizabeth, prens albert