https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/efsane-gercek-oldu-ulkeler-devreye-girdi-drakulanin-satosuna-giden-genc-iki-haftadir-kayip-1101545833.html

Efsane gerçek oldu, ülkeler devreye girdi: Drakula'nın şatosuna giden genç iki haftadır kayıp

Efsane gerçek oldu, ülkeler devreye girdi: Drakula'nın şatosuna giden genç iki haftadır kayıp

Sputnik Türkiye

Romanya’daki Bran Kalesi—namıdiğer Dracula'nın Şatosu—yakınlarında yürüyüşe çıkan 18 yaşındaki İngiliz öğrenci George Smyth’ten iki haftadır haber alınamıyor... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T14:59+0300

2025-12-04T14:59+0300

2025-12-04T14:59+0300

yaşam

romanya

dışişleri bakanlığı

avrupa

drakula

kont drakula

korku

korku filmi

korku evi

korku romanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101546840_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_18c73e002e85d4d85fc85026bf7646e4.jpg

Romanya’nın Brasov bölgesinde, 23 Kasım tarihinde tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kaybolan George Smyth için umutlar giderek azalıyor. University of Bristol öğrencisi olan genç, ailesiyle bir gün önce ülkeye gelmişti ancak Poiana Brașov’dan Bran Kalesi’ne uzanan 15 millik zorlu parkura ailesine haber vermeden çıktı.Uyarılara Rağmen Devam EttiYetkililere göre güzergâh teknik olarak zor değildi fakat mesafe, hava koşulları ve gece yürüyüşü büyük risk taşıyordu. Dağ kurtarma ekibi şefi Sebastian Marinescu, olayın “çok garip” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Gece saatlerinde Mălăiești Dağ Evi’nin yanından geçmiş. Hava kötüydü, durması gerekirdi. Yalnız başına, gece ve bu kadar uzun bir parkurda ilerlemek kabul edilebilir değil.”Smyth'in yol üzerinde sığınabilecek bir dağ evi, uyku tulumu ve tüpü bulunmasına rağmen bunları kullanmadığı da ekipleri şaşkına çevirdi.Hipotermi belirtileri ve son i̇letişimGenç yürüyüşçü, Țigănești bölgesine ulaştığında kurtarma ekipleriyle iletişime geçti. O an şokta, yönünü kaybetmiş, fiziksel olarak bitkin ve hipotermi belirtileri gösteriyordu. Ekipler, geri dönmesini ve durmadan hareket etmesini tavsiye etti ancak Smyth ısrarla ilerlemeye devam etti ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.Yoğun kar ve çığ tehlikesi aramayı zorlaştırdıKar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle aramalar geçici olarak durduruldu. Ekipler, 4 Aralık itibarıyla hava izin verdiği sürece faaliyetlere yeniden başladı.Aile umutla bekliyorGenç İngiliz’in annesi Jo Smyth, Antena1 TV'ye konuşarak duygusal bir çağrıda bulundu:“Her şeye rağmen yaşadığına inanmak istiyoruz. Onsuz bir hayat düşüncesi dayanılmaz.”İngiltere Dışişleri Bakanlığı devredeForeign, Commonwealth & Development Office olayla ilgili açıklama yaparak, Romanya’daki kayıp İngiliz vatandaşı için aileye destek verildiğini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını duyurdu.Esrarengiz sorular cevap bekliyorGeorge Smyth’in neden kötü hava şartlarına rağmen yürüyüşe devam ettiği, elindeki barınma ve ısınma imkânlarını neden kullanmadığı ve gece ilerlemeyi seçmesinin ardındaki motivasyon hâlâ bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/buyukcekmece-adliyesindeki-soygun-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kirmizi-bulten-cikarildi-1101545445.html

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

romanya, dışişleri bakanlığı, avrupa, drakula, kont drakula, korku, korku filmi, korku evi, korku romanı