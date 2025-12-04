https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-ulastirma-ve-enerji-altyapisinin-tesislerini-vurdu-1101542070.html
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ulaştırma ve enerji altyapısının tesislerini vurdu
12:44 04.12.2025 (güncellendi: 12:51 04.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni destekleyen ulaştırma ve enerji altyapısının tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.275 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 22 zırhlı savaş aracı ve 2 çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri havaalanlarının altyapısını, insansız hava araçları (İHA) uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma merkezlerini, ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, ayrıca 153 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 195 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi, Karadeniz Filosu güçleri ise Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 4 insansız botu imha etti.