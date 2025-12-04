https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rus-lider-putin-hindistanda-1101551203.html

Rus lider Putin Hindistan'da

Rusya lideri Putin, iki günlük resmi ziyaret için Hindistan'a geldi. 04.12.2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret için Hindistan'a geldi. Putin'in uçağı Yeni Delhi'deki Palam Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Putin'i Yeni Delhi'deki havaalanında bizzat karşıladı.Putin, Hindistan’da Yeni Delhi’deki Palam Hava Üssü’nde geleneksel Hint kıyafetleriyle dans eden kadınların yer aldığı renkli bir seremoniyle karşılandı.Daha sonra Putin ve Modi, gayri resmi görüşme için aynı araca binerek Palam'daki Hindistan Hava Kuvvetleri Üssü'nden ayrıldı.Cuma günü Yeni Delhi'de üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından taraflar, kapsamlı bir ikili hükümetler arası belge paketi ile çok sayıda ticari anlaşma imzalayacak. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan İş Forumu'nun genel oturumunda konuşma yapacak ve basın mensuplarına ortak açıklamada bulunacak.Rus heyetinde Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tarım Bakanı Oksana Lut, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alıyor.

