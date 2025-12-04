https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/putin-rusya-hindistan-iliskilerini-benzersiz-olarak-nitelendirdi-1101534549.html

Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerini benzersiz olarak nitelendirdi

Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerini benzersiz olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkileri benzersiz olarak nitelendirdi, Başbakan Modi ile arasında sadece ticari değil aynı zamanda dostane... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T09:56+0300

2025-12-04T09:56+0300

2025-12-04T10:16+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hindistan

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

india today

röportaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101534343_0:0:1166:656_1920x0_80_0_0_24ea4ec4b6de7462899dfaac65c5e911.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti öncesinde India Today’e röportaj verdi.Rusya-Hindistan ilişkilerini benzersiz olarak nitelendiren Putin, Başbakan Narendra Modi ile arasında sadece ticari değil aynı zamanda dostane ilişkiler de bulunduğunu kaydetti.Rus lider, Rusya ve Hindistan'ın teknoloji, uzay, nükleer enerji gibi alanlarda geleceğe yönelik geniş kapsamlı bir işbirliği planına sahip olduğunu söyledi.‘Rusya her halukarda Donbass ve Novorossiya'yı kurtaracak’Putin, Rusya’nın her halukarda Donbass ve Novorossiya'yı kurtaracağını vurguladı.ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff ve danışamnı Kushner ile yapılan görüşmeyi çok faydalı olarak tanımlayan Putin, "Henüz bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum fakat bu görüşmenin yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.Putin, görüşmeye ilişkin ayrıca şunları kaydetti:🔹Amerikan tarafının Moskova'ya getirdiği öneriler, şöyle ya da böyle Başkan Trump ile Alaska'da varılan anlaşmalara dayanıyordu.🔹Her maddeyi ele almak durumundaydık, bu nedenle toplantı bu kadar uzun sürdü.🔹Rusya, Donetsk ve Lugansk ile Ukrayna arasında ilişkiler kurmaya çalıştı, ancak Kiev onları tanımadı; cumhuriyetler Ukrayna’nın parçası olarak kalmak istemedi de bunu bir referandumda dile getirdi.🔹Amerikan tarafı, Trump'ın planındaki 27 maddeyi dört pakete böldü ve ayrı ayrı görüşülmesini önerdi.🔹ABD temsilcileri şu anda mekik diplomasisi yürütüyor.

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, india today, röportaj