Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerini benzersiz olarak nitelendirdi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101534343_0:0:1166:656_1920x0_80_0_0_24ea4ec4b6de7462899dfaac65c5e911.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti öncesinde India Today’e röportaj verdi.Rusya-Hindistan ilişkilerini benzersiz olarak nitelendiren Putin, Başbakan Narendra Modi ile arasında sadece ticari değil aynı zamanda dostane ilişkiler de bulunduğunu kaydetti.Rus lider, Rusya ve Hindistan'ın teknoloji, uzay, nükleer enerji gibi alanlarda geleceğe yönelik geniş kapsamlı bir işbirliği planına sahip olduğunu söyledi.‘Rusya her halukarda Donbass ve Novorossiya'yı kurtaracak’Putin, Rusya’nın her halukarda Donbass ve Novorossiya'yı kurtaracağını vurguladı.ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff ve danışamnı Kushner ile yapılan görüşmeyi çok faydalı olarak tanımlayan Putin, "Henüz bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum fakat bu görüşmenin yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.Putin, görüşmeye ilişkin ayrıca şunları kaydetti:🔹Amerikan tarafının Moskova'ya getirdiği öneriler, şöyle ya da böyle Başkan Trump ile Alaska'da varılan anlaşmalara dayanıyordu.🔹Her maddeyi ele almak durumundaydık, bu nedenle toplantı bu kadar uzun sürdü.🔹Rusya, Donetsk ve Lugansk ile Ukrayna arasında ilişkiler kurmaya çalıştı, ancak Kiev onları tanımadı; cumhuriyetler Ukrayna’nın parçası olarak kalmak istemedi de bunu bir referandumda dile getirdi.🔹Amerikan tarafı, Trump'ın planındaki 27 maddeyi dört pakete böldü ve ayrı ayrı görüşülmesini önerdi.🔹ABD temsilcileri şu anda mekik diplomasisi yürütüyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101534343_101:0:1093:744_1920x0_80_0_0_034c8d6f39cbddf7e6258236b98cda9a.png
09:56 04.12.2025 (güncellendi: 10:16 04.12.2025)
Rus lider Putin, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkileri benzersiz olarak nitelendirdi, Başbakan Modi ile arasında sadece ticari değil aynı zamanda dostane ilişkiler de bulunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti öncesinde India Today’e röportaj verdi.
Rusya-Hindistan ilişkilerini benzersiz olarak nitelendiren Putin, Başbakan Narendra Modi ile arasında sadece ticari değil aynı zamanda dostane ilişkiler de bulunduğunu kaydetti.
Rus lider, Rusya ve Hindistan'ın teknoloji, uzay, nükleer enerji gibi alanlarda geleceğe yönelik geniş kapsamlı bir işbirliği planına sahip olduğunu söyledi.
‘Rusya her halukarda Donbass ve Novorossiya'yı kurtaracak’
Putin, Rusya’nın her halukarda Donbass ve Novorossiya'yı kurtaracağını vurguladı.
ABD Başkanı Özel Temsilcisi Witkoff ve danışamnı Kushner ile yapılan görüşmeyi çok faydalı olarak tanımlayan Putin, "Henüz bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum fakat bu görüşmenin yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Putin, görüşmeye ilişkin ayrıca şunları kaydetti:
🔹Amerikan tarafının Moskova'ya getirdiği öneriler, şöyle ya da böyle Başkan Trump ile Alaska'da varılan anlaşmalara dayanıyordu.
🔹Her maddeyi ele almak durumundaydık, bu nedenle toplantı bu kadar uzun sürdü.
🔹Rusya, Donetsk ve Lugansk ile Ukrayna arasında ilişkiler kurmaya çalıştı, ancak Kiev onları tanımadı; cumhuriyetler Ukrayna’nın parçası olarak kalmak istemedi de bunu bir referandumda dile getirdi.
🔹Amerikan tarafı, Trump'ın planındaki 27 maddeyi dört pakete böldü ve ayrı ayrı görüşülmesini önerdi.
🔹ABD temsilcileri şu anda mekik diplomasisi yürütüyor.