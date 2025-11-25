https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/siniri-asanlara-mesajlar-gitmeye-basladi-elektrik-faturasinda-limit-altinda-kalmak-icin-ne-yapmali--1101257812.html

Sınırı aşanlara mesajlar gitmeye başladı: Elektrik faturasında limit altında kalmak için ne yapmalı?

1 Ocak’ta başlayacak kademe uygulamasıyla aylık 333 kWh’ı aşan abonelere uyarı mesajları gönderiliyor. 2025 boyunca toplam 4 bin kWh tüketenler destekten... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

1 Ocak’tan itibaren elektrik faturalarında ‘kademe uygulaması’ devreye girecek. Buna göre, aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaatin (984 TL) üzerine çıkan (4 bin kilovatsaat) abonelere elektrik dağıtım şirketleri bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.Yeni düzenlemeye göre, bir hane 2025 yılı boyunca toplamda 4 bin kilovatsaat tüketimi aşarsa verilen desteklerden faydalanamayacak. Bu durumda 2026 yılı boyunca faturalar son kaynak tedarik tarifesi üzerinden kesilecek.Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6’ya denk gelen 2.5 milyonunun etkilenmesi bekleniyor.Elektrik perakende şirketleri bu yıl (2025) itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:Elektrik fatura maliyeti nasıl düşürülür?

