Sınırı aşanlara mesajlar gitmeye başladı: Elektrik faturasında limit altında kalmak için ne yapmalı?
Sınırı aşanlara mesajlar gitmeye başladı: Elektrik faturasında limit altında kalmak için ne yapmalı?
1 Ocak'ta başlayacak kademe uygulamasıyla aylık 333 kWh'ı aşan abonelere uyarı mesajları gönderiliyor. 2025 boyunca toplam 4 bin kWh tüketenler destekten... 25.11.2025
1 Ocak’tan itibaren elektrik faturalarında ‘kademe uygulaması’ devreye girecek. Buna göre, aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaatin (984 TL) üzerine çıkan (4 bin kilovatsaat) abonelere elektrik dağıtım şirketleri bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.Yeni düzenlemeye göre, bir hane 2025 yılı boyunca toplamda 4 bin kilovatsaat tüketimi aşarsa verilen desteklerden faydalanamayacak. Bu durumda 2026 yılı boyunca faturalar son kaynak tedarik tarifesi üzerinden kesilecek.Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6’ya denk gelen 2.5 milyonunun etkilenmesi bekleniyor.Elektrik perakende şirketleri bu yıl (2025) itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:Elektrik fatura maliyeti nasıl düşürülür?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/emo-baskani-elektrik-faturasindaki-destek-limitini-degerlendirdi-4-kisilik-hanenin-yillik-tuketimi-1100638338.html
1 Ocak’tan itibaren elektrik faturalarında ‘kademe uygulaması’ devreye girecek. Buna göre, aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaatin (984 TL) üzerine çıkan (4 bin kilovatsaat) abonelere elektrik dağıtım şirketleri bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.
Yeni düzenlemeye göre, bir hane 2025 yılı boyunca toplamda 4 bin kilovatsaat tüketimi aşarsa verilen desteklerden faydalanamayacak. Bu durumda 2026 yılı boyunca faturalar son kaynak tedarik tarifesi üzerinden kesilecek.
Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6’ya denk gelen 2.5 milyonunun etkilenmesi bekleniyor.
Elektrik perakende şirketleri bu yıl (2025) itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz”
Elektrik fatura maliyeti nasıl düşürülür?
1.
Zorunlu olmayan elektronik aletleri fişten çekin.
2.
Kullanılmayan ışıkları mutlaka kapatın.
3.
Isıtmada yalıtımı güçlendirilmeli.
4.
'Enerji Verimli Aletler' kullanılmalı, cihazlar enerji verimli modda (Eko programlar) kullanılmalı.
5.
Evde en fazla enerji tüketen kalemler aydınlatma, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bilgisayar, fırınlar ve ocaklar), ısıtıcılar ve ütüdür.
6.
Bilgisayar ve televizyon gibi aletler kullanılmadığında açık bırakarak uyumayın, mutlaka kapatın.
7.
Enerji tasarruflu ampulleri tercih edin.