Işığın ‘görünmeyen’ manyetik etkisi keşfedildi: 180 yılı değiştirecek bulgu

Bilim insanları, ışığın uzun süredir göz ardı edilen manyetik bileşeninin madde üzerinde şaşırtıcı derecede güçlü bir etki yarattığını ortaya koydu.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni araştırma, ışığın yalnızca elektrik alanıyla değil, aynı zamanda manyetik alanıyla da maddeyle etkileşime girdiğini gösteriyor.Üstelik bu etki, bilim insanlarının neredeyse iki yüzyıldır düşündüğünden çok daha güçlü.Faraday’dan sonra yeni sayfa1845’te Michael Faraday, ışık ve elektromanyetizma arasındaki ilişkiyi tanımlayan ‘Faraday etkisi’ni keşfetmişti. Faraday, polarizörlerden geçirilen ışığın güçlü bir elektromıknatıs altındayken yön değiştirdiğini gözlemleyerek ışığın elektrik alanının manyetik alanlardan etkilenebildiğini göstermişti.Işık, maddeyi manyetik olarak ‘büküyor’Araştırmacılar Benjamin Assouline ve Amir Capua, Landau-Lifshitz-Gilbert denklemini kullanarak ışığın, tıpkı statik bir manyetik alan gibi ‘manyetik dönme etkisi’ oluşturduğunu gösterdi.Deneylerde kullanılan Terbiyum Galyum Garnet (TGG) üzerinde elde edilen sonuçlar dikkat çekici:Capua, yaptığı açıklamada “Statik manyetik alan ışığı ‘büküyor’. Işık da maddenin manyetik özelliklerini açığa çıkarıyor. Manyetik bileşenin birinci dereceden etkili olduğunu gördük, bu süreçte şaşırtıcı derecede aktif” dedi.Assouline ise “Işık maddeyle yalnızca elektrik alanı üzerinden değil, şimdiye kadar büyük ölçüde göz ardı edilen manyetik alanı üzerinden de ‘konuşuyor’” ifadelerini kullandı.Yeni nesil teknolojilerin önünü açabilirManchester Üniversitesi’nden fizikçi Igor Rozhansky de bu keşfin keşfin atomik dönüşün kontrolü için yeni yöntemler sunabileceğini belirtti.

