Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için tarih verdi
Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için tarih verdi
Hafta sonu birçok ilde sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da yağış ve sıcaklık değişimi için tarih... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen 2025 sonrası gözler Meteoroloji'den gelen yeni hava durumu değerlendirmelerine çevrildi. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.Prof. Dr. Orhan Şen: Cuma ve cumartesi günleri kritikMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunun bu hafta ve gelecek hafta dalgalı bir seyir izleyeceğini belirterek özellikle cuma ve cumartesi günlerine işaret etti. Şen, kıyı ve iç bölgelerde farklı meteorolojik risklere dikkat çekti.Prof. Dr. Şen'e göre Kıyı Ege'de, özellikle İzmir dahil birçok noktada çok kuvvetli yağış bekleniyor.İstanbul'da sıcaklık 19 dereceyi görecekMevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara değinen Şen, aralık ayında ortalamanın 11–12 derece olması gerekirken İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklığın 19 dereceye çıkacağını söyledi.Pazar günü tüm yurtta yağış görülebilirProf. Dr. Orhan Şen, hafta sonunda hava durumunun yeniden değişeceğini belirtti.Batı için kar ne zaman gelecek?Prof. Dr. Şen'e göre Anadolu'da görülen kar yağışları mevsim için normal. Ancak Batı'da kar için henüz erken:
Sputnik Türkiye
15:28 04.12.2025
Hafta sonu birçok ilde sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da yağış ve sıcaklık değişimi için tarih verirken Batı’da kar yağışının 20–25 Aralık’tan önce görülmeyeceğini açıkladı.
Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen 2025 sonrası gözler Meteoroloji’den gelen yeni hava durumu değerlendirmelerine çevrildi. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen: Cuma ve cumartesi günleri kritik

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunun bu hafta ve gelecek hafta dalgalı bir seyir izleyeceğini belirterek özellikle cuma ve cumartesi günlerine işaret etti. Şen, kıyı ve iç bölgelerde farklı meteorolojik risklere dikkat çekti.
Prof. Dr. Şen’e göre Kıyı Ege’de, özellikle İzmir dahil birçok noktada çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Batı Akdeniz’de Antalya’nın hem doğu hem batı ilçelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Bu bölgelerde su baskını ve taşkın riskine karşı uyarı yapıldı.
Antalya’nın bazı ilçelerinde dolu yağışı ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

İstanbul’da sıcaklık 19 dereceyi görecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara değinen Şen, aralık ayında ortalamanın 11–12 derece olması gerekirken İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklığın 19 dereceye çıkacağını söyledi.

Pazar günü tüm yurtta yağış görülebilir

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonunda hava durumunun yeniden değişeceğini belirtti.
İstanbul’da Pazar günü yağış bekleniyor.
Kıyı Ege ve Akdeniz’de yağışlar Cuma ve Cumartesi etkili olacak.
Doğu Anadolu’nun doğusunda pazar günü kar yağışı mümkün.
Yüksek kesimlerde kar örtüsü görülebileceği ifade edildi.

Batı için kar ne zaman gelecek?

Prof. Dr. Şen’e göre Anadolu’da görülen kar yağışları mevsim için normal. Ancak Batı’da kar için henüz erken:
20–25 Aralık tarihine kadar batı bölgelerinde kar görünmüyor.
Önümüzdeki hafta pazartesiden sonra batıda sıcaklıkların düşerek mevsim normallerine yaklaşacağı bildirildi.
İstanbul’da sıcaklıkların yeniden 11–12 derece seviyelerine ineceği belirtildi.
