Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için tarih verdi

Hafta sonu birçok ilde sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da yağış ve sıcaklık değişimi için tarih... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen 2025 sonrası gözler Meteoroloji’den gelen yeni hava durumu değerlendirmelerine çevrildi. Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.Prof. Dr. Orhan Şen: Cuma ve cumartesi günleri kritikMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunun bu hafta ve gelecek hafta dalgalı bir seyir izleyeceğini belirterek özellikle cuma ve cumartesi günlerine işaret etti. Şen, kıyı ve iç bölgelerde farklı meteorolojik risklere dikkat çekti.Prof. Dr. Şen’e göre Kıyı Ege’de, özellikle İzmir dahil birçok noktada çok kuvvetli yağış bekleniyor.İstanbul’da sıcaklık 19 dereceyi görecekMevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara değinen Şen, aralık ayında ortalamanın 11–12 derece olması gerekirken İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günü sıcaklığın 19 dereceye çıkacağını söyledi.Pazar günü tüm yurtta yağış görülebilirProf. Dr. Orhan Şen, hafta sonunda hava durumunun yeniden değişeceğini belirtti.Batı için kar ne zaman gelecek?Prof. Dr. Şen’e göre Anadolu’da görülen kar yağışları mevsim için normal. Ancak Batı’da kar için henüz erken:

