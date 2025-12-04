ABD Barış Enstitüsü'nün yeni adı 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-baris-enstitusunun-yeni-adi-donald-j-trump-baris-enstitusu-oldu-1101538590.html
ABD Kongresi tarafından 1984'te "kar amacı gütmeyen bağımsız şirket" olarak kurulan USIP'nin adı değiştirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, USIP'nin adının, ülke tarihindeki "en iyi arabulucuyu" çağrıştırması için "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" şeklinde değiştirildiği belirtildi.USIP'nin binasının girişinde "ABD Barış Enstitüsü" yazan kısmın hemen üstüne "Donald J. Trump" yazısı eklendi.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında, USIP'nin "bir zamanlar yılda 50 milyon dolar harcamasına rağmen barışı sağlamayan işe yaramaz bir kurum" olduğunu söyledi.Kelly, "Şimdiyse bir yıldan kısa sürede 8 savaşı bitiren bir başkanın adını güzel ve uygun şekilde taşıyan Donald J. Trump Barış Enstitüsü, güçlü liderliğin küresel istikrar için neler başarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı olacak" dedi.USIP, internet sitesinde, "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir şirket olarak tanımlanıyor.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, marttan bu yana kontrolünü devralmaya çalıştığı ABD Barış Enstitüsünün (USIP) binasına "Donald J. Trump" yazısı ekleyerek kurumun adının değiştirildiğini açıkladı.
ABD Kongresi tarafından 1984'te "kar amacı gütmeyen bağımsız şirket" olarak kurulan USIP'nin adı değiştirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, USIP'nin adının, ülke tarihindeki "en iyi arabulucuyu" çağrıştırması için "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" şeklinde değiştirildiği belirtildi.
USIP'nin binasının girişinde "ABD Barış Enstitüsü" yazan kısmın hemen üstüne "Donald J. Trump" yazısı eklendi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında, USIP'nin "bir zamanlar yılda 50 milyon dolar harcamasına rağmen barışı sağlamayan işe yaramaz bir kurum" olduğunu söyledi.
Kelly, "Şimdiyse bir yıldan kısa sürede 8 savaşı bitiren bir başkanın adını güzel ve uygun şekilde taşıyan Donald J. Trump Barış Enstitüsü, güçlü liderliğin küresel istikrar için neler başarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı olacak" dedi.
USIP, internet sitesinde, "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir şirket olarak tanımlanıyor.