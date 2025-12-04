https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/maduro-trump-ile-gorusmesini-teyit-etti-diyaloga-ve-diplomasiye-hos-geldiniz-diyorum-1101530554.html
Maduro, Trump ile görüşmesini teyit etti: 'Diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum'
Maduro, Trump ile görüşmesini teyit etti: 'Diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum'
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşık 10 gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini doğrulayarak, görüşmenin saygılı ve... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T05:06+0300
2025-12-04T05:06+0300
2025-12-04T05:06+0300
dünya
abd
donald trump
venezüella
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101443092_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c9b01fdde1565d6fe3f2a8771c68eb5e.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 10 gün önce telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti.Maduro, şu ifadeleri kullandı:Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.Neler olmuştu?Daha önce, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğrulamış, ancak görüşmenin 'iyi mi yoksa kötü mü' geçtiğine dair bir değerlendirme yapmamıştı.Basına yansıyan haberlerde, Trump’ın görüşmede Maduro’ya 'hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini' söylediği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-ulkemizi-aptal-insanlar-yonetiyordu-bu-yuzden-38-trilyon-dolar-borcumuz-var-1101530423.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101443092_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_8c78fcc44d0b3b3e16a0e8f9d74eb6f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd, donald trump, venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
Maduro, Trump ile görüşmesini teyit etti: 'Diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum'
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşık 10 gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini doğrulayarak, görüşmenin saygılı ve samimi bir havada geçtiğini ve diyaloğa hazır olduklarını söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 10 gün önce telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti.
Maduro, şu ifadeleri kullandı:
"Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezüella Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz."
Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.
Daha önce, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğrulamış, ancak görüşmenin 'iyi mi yoksa kötü mü' geçtiğine dair bir değerlendirme yapmamıştı.
Basına yansıyan haberlerde, Trump’ın görüşmede Maduro’ya 'hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini' söylediği iddia edilmişti.