Maduro, Trump ile görüşmesini teyit etti: 'Diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum'

Maduro, Trump ile görüşmesini teyit etti: 'Diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum'

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşık 10 gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini doğrulayarak, görüşmenin saygılı ve... 04.12.2025

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 10 gün önce telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti.Maduro, şu ifadeleri kullandı:Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.Neler olmuştu?Daha önce, Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğrulamış, ancak görüşmenin 'iyi mi yoksa kötü mü' geçtiğine dair bir değerlendirme yapmamıştı.Basına yansıyan haberlerde, Trump’ın görüşmede Maduro’ya 'hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini' söylediği iddia edilmişti.

