Otomotiv yedek parça devleri konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Otomotiv yedek parça üretimi yapan YTT Otomotiv ve DNZ Yedek Parça konkordato ilan etti. İki şirkete de birer yıl süreyle kesim mühlet verildi. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Konkordato talebinde bulunan otomotiv yedek parça üretimi alanında faaliyet gösteren YTT Otomotiv ve DNZ Yedek Parça için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme iki firmaya da 1 yıl süreyle kesin mühlet verdi. YTT otomotiv 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparken DNZ ise Türkiye'nin her iline otomotiv yedek parça çeşitlerini satıyor.İflasın eşiğine geldilerDünya'nın haberine göre, 2007 yılında kurulan ve 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan otomotiv yedek parça üreticisi YTT Otomotiv ve 2015 yılında kurulan DNZ Yedek Parça hakkında yürütülen konkordato sürecinde önemli bir karar verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunan iki şirkete daha önce verilen 3 aylık ve 2 aylık geçici konkordato mühletinin ardından bu kez 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kesin mühlet tanındı.Mahkeme ayrıca, geçici mühletle birlikte verilen tüm tedbir kararlarının da kesin mühlet süresince geçerliliğini koruduğunu açıkladı.Daha önce atanmış olan konkordato komiseri Engin Dinçeli’nin görevi de devam edecek.YTT otomotiv 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor2007 yılında 200 metrekarelik küçük bir atölyede kurulan Y.T.T. Otomotiv, yakaladığı başarı sayesinde bugün 32 bin metrekarelik tesiste otomotiv yedek parçası üretiyor. 200’den fazla çalışanıyla, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan firma 2019'da Almanya ve İngiltere'de de depolar kurdu.2015 yılında kurulan DNZ Yedek Parça ise 81 ile tüm marka ve modellere uygun otomotiv yedek parça çeşitlerini satıyor.

