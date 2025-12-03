https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/unlu-oyuncu-murat-cemciri-yogun-bakimlik-etmisti-divertikul-kanama-nedir-kimler-risk-altinda---1101501403.html
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etmişti: Divertikül kanama nedir? Kimler risk altında ?
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etmişti: Divertikül kanama nedir? Kimler risk altında ?
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i hastanelik eden 'divertikül kanama' özellikle 50 yaş üstü ve yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Uzmanlar ise hayati... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T11:08+0300
2025-12-03T11:08+0300
2025-12-03T11:42+0300
sağlik
murat cemcir
divertikül kanama
divertikül kanama belirtileri
divertikül kanama nedir
kalın bağırsak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094334209_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_5180be0efa6b2b956711f74b97e5e97d.jpg
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in 'divertikül kanama' nedeniyle yoğun bakımlık olması hayranlarını üzmüştü. Peki divertikül kanama nedir? Kimler risk grubunda? Divertikül kanama belirtileri neler? Divertikül kanamada nedir?Divertikül kanamasının kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmeden kaynaklandığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof Dr. Esin Korkut, bu durumun genellikle ani geliştiğini ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterdiğini söyledi. Divertikül kanama kimleri tehdit ediyor? Kimler risk grubunda?Prof. Dr. Korkut bu rahatsızlığın kimleri tehdit ettiğini ise şöyle anlattı: Korkut, divertiküler kanamaların genellikle parlak taze kan şeklinde görüldüğünü, bu durumun hemoroid kanamalarından ayırt edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Divertikül kanamanın belirtileri neler?Hastaların genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü şikayetleriyle acil servislere başvurduğunu aktaran Korkut, "Tanı için kolonoskopi, kolonoskopiyle tanı konulamayan vakalarda ise bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi uygulanıyor. Hastalar aynı seansta tedavi edilebiliyor." değerlendirmesini yaptı.Korkut, özellikle ileri yaşta olan, kabızlık sorunu yaşayan, ek hastalıkları bulunan ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların risk altında olduğunu ifade etti.Hayati tehdit edebilirDivertikül kaynaklı durumların basit bir kanama olmadığını ve hayatı tehdit edebileceğini vurgulayan Korkut, "Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takiple hastaların durumu stabilize ediliyor." vurgusu yaptı. Korkut, söz konusu teşhisin konulduğu hastalar için şu tavsiyelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094334209_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_eb26b7097b8f485274d00fdab096d4b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
divertikül kanama nedir, murat cemcirin hastalığı ne, divertikül kanama öldürür mü, divertikül kanaması nedir, murat cemcir neden yoğun bakımda
divertikül kanama nedir, murat cemcirin hastalığı ne, divertikül kanama öldürür mü, divertikül kanaması nedir, murat cemcir neden yoğun bakımda
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etmişti: Divertikül kanama nedir? Kimler risk altında ?
11:08 03.12.2025 (güncellendi: 11:42 03.12.2025)
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i hastanelik eden 'divertikül kanama' özellikle 50 yaş üstü ve yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Uzmanlar ise hayati riske neden olabilen rahatsızlıkla ilgili uyardı.
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in 'divertikül kanama' nedeniyle yoğun bakımlık olması hayranlarını üzmüştü. Peki divertikül kanama nedir? Kimler risk grubunda? Divertikül kanama belirtileri neler?
Divertikül kanamada nedir?
Divertikül kanamasının kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmeden kaynaklandığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof Dr. Esin Korkut, bu durumun genellikle ani geliştiğini ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterdiğini söyledi.
Divertikül kanama kimleri tehdit ediyor? Kimler risk grubunda?
Prof. Dr. Korkut bu rahatsızlığın kimleri tehdit ettiğini ise şöyle anlattı:
"Divertiküller özellikle kalın bağırsakta, küçük baloncuklar şeklinde ortaya çıkıyor ve genellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Çoğu zaman, herhangi bir şikayet yaratmadan kolonoskopide tesadüfen tespit ediliyor. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında, ciddi ağrı ve yoğun kanamaya yol açabiliyor."
Korkut, divertiküler kanamaların genellikle parlak taze kan şeklinde görüldüğünü, bu durumun hemoroid kanamalarından ayırt edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Divertikül kanamanın belirtileri neler?
Hastaların genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü şikayetleriyle acil servislere başvurduğunu aktaran Korkut, "Tanı için kolonoskopi, kolonoskopiyle tanı konulamayan vakalarda ise bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi uygulanıyor. Hastalar aynı seansta tedavi edilebiliyor." değerlendirmesini yaptı.
Korkut, özellikle ileri yaşta olan, kabızlık sorunu yaşayan, ek hastalıkları bulunan ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların risk altında olduğunu ifade etti.
Divertikül kaynaklı durumların basit bir kanama olmadığını ve hayatı tehdit edebileceğini vurgulayan Korkut, "Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takiple hastaların durumu stabilize ediliyor." vurgusu yaptı.
Korkut, söz konusu teşhisin konulduğu hastalar için şu tavsiyelerde bulundu:
"Divertikülleri tesadüfen veya komplikasyon sonrası tespit edilen hastalarda lif tüketimini artırmak, bol sıvı almak, günlük egzersiz yapmak, sigara kullanımından kaçınmak ve kilo kontrolüne dikkat etmek büyük önem taşıyor. Kan sulandırıcı kullanımı varsa mutlaka hekim kontrolünde alternatif seçenekler değerlendirilmeli."