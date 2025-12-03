https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/unlu-oyuncu-murat-cemciri-yogun-bakimlik-etmisti-divertikul-kanama-nedir-kimler-risk-altinda---1101501403.html

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etmişti: Divertikül kanama nedir? Kimler risk altında ?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etmişti: Divertikül kanama nedir? Kimler risk altında ?

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i hastanelik eden 'divertikül kanama' özellikle 50 yaş üstü ve yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Uzmanlar ise hayati... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T11:08+0300

2025-12-03T11:08+0300

2025-12-03T11:42+0300

sağlik

murat cemcir

divertikül kanama

divertikül kanama belirtileri

divertikül kanama nedir

kalın bağırsak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094334209_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_5180be0efa6b2b956711f74b97e5e97d.jpg

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in 'divertikül kanama' nedeniyle yoğun bakımlık olması hayranlarını üzmüştü. Peki divertikül kanama nedir? Kimler risk grubunda? Divertikül kanama belirtileri neler? Divertikül kanamada nedir?Divertikül kanamasının kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmeden kaynaklandığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof Dr. Esin Korkut, bu durumun genellikle ani geliştiğini ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterdiğini söyledi. Divertikül kanama kimleri tehdit ediyor? Kimler risk grubunda?Prof. Dr. Korkut bu rahatsızlığın kimleri tehdit ettiğini ise şöyle anlattı: Korkut, divertiküler kanamaların genellikle parlak taze kan şeklinde görüldüğünü, bu durumun hemoroid kanamalarından ayırt edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Divertikül kanamanın belirtileri neler?Hastaların genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü şikayetleriyle acil servislere başvurduğunu aktaran Korkut, "Tanı için kolonoskopi, kolonoskopiyle tanı konulamayan vakalarda ise bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi uygulanıyor. Hastalar aynı seansta tedavi edilebiliyor." değerlendirmesini yaptı.Korkut, özellikle ileri yaşta olan, kabızlık sorunu yaşayan, ek hastalıkları bulunan ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların risk altında olduğunu ifade etti.Hayati tehdit edebilirDivertikül kaynaklı durumların basit bir kanama olmadığını ve hayatı tehdit edebileceğini vurgulayan Korkut, "Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takiple hastaların durumu stabilize ediliyor." vurgusu yaptı. Korkut, söz konusu teşhisin konulduğu hastalar için şu tavsiyelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

divertikül kanama nedir, murat cemcirin hastalığı ne, divertikül kanama öldürür mü, divertikül kanaması nedir, murat cemcir neden yoğun bakımda