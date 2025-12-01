https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı özel hastanede iç kanama teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Cemcir, “Çalgı Çengi” ve “Düğün Dernek”... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T15:35+0300

2025-12-01T15:35+0300

2025-12-01T15:37+0300

türki̇ye

murat cemcir

oyuncu

ahmet kural

yoğun bakım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449253_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4eaea0c551964e6b2b7ae083bba956e6.jpg

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçen çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı. 2. Sayfa’nın haberine göre ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği belirlendi. Oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.Evde fenalaştı, ambulansla hastaneye götürüldüRahatsızlığı sonrası hızla hastaneye sevk edilen Cemcir’in durumunun dikkatle takip edildiği, doktorların gerekli müdahaleleri sürdürdüğü öğrenildi. Ailesi ve yakın çevresinin hastanede olduğu ifade edildi.Murat Cemcir kimdir?1976 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Murat Cemcir, Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu. 2001 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan oyuncunun bir kız kardeşi bulunuyor.Cemcir, özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile ilgileniyor ve bu alanda derecelere sahip. Ayrıca Gürcüceyi akıcı şekilde konuşabiliyor.Oyuncu, Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi” filmindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Ardından 2012’de “İşler Güçler” dizisiyle TV’de büyük başarı yakaladı.2013’te vizyona giren “Düğün Dernek” filminde ise yine Ahmet Kural ile başrolü paylaşarak gişe rekorlarına imza attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/arabayi-kizilirmaka-surerek-esini-ve-oglunu-oldurdugu-iddia-edilen-doktor-cezaevinde-olu-bulundu-1101443661.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat cemcir, murat cemcir yoğun bakım, murat cemcir sağlık durumu, murat cemcir iç kanama, murat cemcir hastane, murat cemcir kimdir, murat cemcir son durum, ünlü oyuncu yoğun bakımda, iç kanama nedir, murat cemcir neden hastaneye kaldırıldı, murat cemcir kimdir