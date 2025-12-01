Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/oyuncu-murat-cemcir-yogun-bakima-kaldirildi-1101449570.html
15:35 01.12.2025 (güncellendi: 15:37 01.12.2025)
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı özel hastanede iç kanama teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Cemcir, “Çalgı Çengi” ve “Düğün Dernek” filmleriyle tanınıyor.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçen çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı. 2. Sayfa’nın haberine göre ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği belirlendi. Oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.
Evde fenalaştı, ambulansla hastaneye götürüldü
Rahatsızlığı sonrası hızla hastaneye sevk edilen Cemcir’in durumunun dikkatle takip edildiği, doktorların gerekli müdahaleleri sürdürdüğü öğrenildi. Ailesi ve yakın çevresinin hastanede olduğu ifade edildi.
1976 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Murat Cemcir, Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu. 2001 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan oyuncunun bir kız kardeşi bulunuyor.
Cemcir, özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile ilgileniyor ve bu alanda derecelere sahip. Ayrıca Gürcüceyi akıcı şekilde konuşabiliyor.
Oyuncu, Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi” filmindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Ardından 2012’de “İşler Güçler” dizisiyle TV’de büyük başarı yakaladı.
2013’te vizyona giren “Düğün Dernek” filminde ise yine Ahmet Kural ile başrolü paylaşarak gişe rekorlarına imza attı.