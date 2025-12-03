https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/tuik-kasim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1101497800.html

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu: 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Aralık ayına girilmesiyle birlikte memurlar, emekliler, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik... 03.12.2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturan kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyon verilerinin bugün TÜİK tarafından duyurulmasıyla, milyonlarca çalışan ve emeklinin merak ettiği 2026 Ocak zammında etkili olacak 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Aynı zamanda yılın ikinci yarısının beşinci verisiyle birlikte aralık ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0.87 arttı, yıllık yüzde 31.07 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 35.91 olarak hesaplandı.Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 35.91 olarak öne çıktı.5 aylık enflasyon farkıEnflasyon temmuz ayında 2.06, ağustos ayında 2.04, eylül ayında 3.23 ve ekim ayında 2.55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0.87 olarak açıklandı. 5 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 11.21 oldu. Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11.21 hak etmiş oldu.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiKasım ayı verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 32 ekonomist, aylık enflasyon için ortalama yüzde 1.31 tahminde bulundu. Beklentiler yüzde 1 ile yüzde 1.65 aralığında gerçekleşti.Yıllık enflasyonda düşüş öngörüldüEkonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32.87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyordu.Öte yandan ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu tahminleri yüzde 31 ile yüzde 32.51 bandında yer aldı. Bu oranlar, gelecek yılın ekonomik planlaması açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

