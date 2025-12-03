https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-kasim-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1101497346.html

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika kasım ayı enflasyon oranlarını paylaştı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 2.13 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 56.82 olarak gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?Gözler enflasyon verilerinde... AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1.31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31.65'e ineceği öngörülüyor.İstanbul'un enflasyonuİstanbul'da kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19, toptan fiyatlar yüzde 2.14 arttı.

