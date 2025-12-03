https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-kasim-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1101497346.html
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika kasım ayı enflasyon oranlarını paylaştı. Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.13 olurken, yıllık bazda yüzde... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T09:19+0300
2025-12-03T09:19+0300
2025-12-03T09:47+0300
ekonomi̇
enagrup
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 2.13 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 56.82 olarak gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?Gözler enflasyon verilerinde... AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1.31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31.65'e ineceği öngörülüyor.İstanbul'un enflasyonuİstanbul'da kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19, toptan fiyatlar yüzde 2.14 arttı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enflasyon, enflasyon son dakika, enag son dakika, enag enflasyon, kasım ayı enflasyon kasım enflasyon oranı
enflasyon, enflasyon son dakika, enag son dakika, enag enflasyon, kasım ayı enflasyon kasım enflasyon oranı
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu
09:19 03.12.2025 (güncellendi: 09:47 03.12.2025)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika kasım ayı enflasyon oranlarını paylaştı. Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.13 olurken, yıllık bazda yüzde 56.82 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 2.13 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 56.82 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
Gözler enflasyon verilerinde... AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1.31 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31.65'e ineceği öngörülüyor.
İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19, toptan fiyatlar yüzde 2.14 arttı.