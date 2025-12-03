https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/rus-vekil-slutskiy-putin-witkoff-gorusmesi-surdurulebilir-barisa-dogru-atilmis-bir-adimdir-1101499772.html

Rus vekil Slutskiy: Putin-Witkoff görüşmesi sürdürülebilir barışa doğru atılmış bir adımdır

03.12.2025

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmenin sürdürülebilir barışa doğru atılmış bir adım olduğunu ifade etti.Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Vladimir Putin'in Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesi, kalıcı barışa doğru atılmış bir adımdır. Toplantı, Ukrayna sorununu çözmenin yollarını kapsamlı bir şekilde tartışmaya imkan sağladı” ifadelerini kullandı.Uzlaşma arayışının sürdüğüne dikkat çeken Slutskiy, ayrıca Rus tarafının ulusal çıkarlarını güvence altına alma, egemenliği, Rusların haklarını ve sınır güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.Slutskiy, “Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanındaki ilerleyişi, argümanlarımızı ciddi şekilde güçlendiriyor. Kremlin'deki 5 saatlik görüşme, bugün başlıca diyaloğun Moskova ve Washington arasında olduğunu bir kez daha doğruluyor. Avrupa başkentleri her ne kadar ‘alternatif planlar’ ortaya koymaya çalışsalar da, bu süreci sekteye uğratıp baltalayamıyorlar. Ukrayna çatışmasının sonunun ana hatları, Bandera rejimi üzerinde Rusya karşıtı hamlesinin başarısızlığını hala kabul etmeyi reddeden Brüksel ‘savaş partisi’ tarafından belirlenmeyecek” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı akşamı ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u ve danışmanı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev temsil etmişti.

