Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleştirilen görüşme sona erdi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de yapılan görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık beş saat sürdü.Putin ile Amerikan heyeti arasındaki görüşme yerel saatle 19.40 sularında başladı. Aynı saatlerde Kremlin'deki görüşmeden ilk görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.Görüşmede yer alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Putin’in Whitkoff ve Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.Görüşmede yer alan bir diğer isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise gazetecilere yaptığı açıklmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin “yararlı ve yapıcı” geçtiğini söyledi.Uşakov'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Uşakov son olarak, “Önümüzde hala büyük bir çalışma var” diyerek diplomatik sürecin devam edeceğinin altını çizdi.Sputnik muhabiri, Witkoff'un Kremlin'deki görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliği'ne gittiğini bildirdi.

