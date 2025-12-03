https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/putin-ve-abd-ozel-temsilcisi-witkoff-arasinda-kremlinde-gerceklesen-gorusme-sona-erdi-1101493280.html
Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin'de gerçekleştirilen görüşme sona erdi. 03.12.2025
2025-12-03T00:37+0300
2025-12-03T00:37+0300
2025-12-03T01:19+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101490519_0:73:1281:793_1920x0_80_0_0_0a7028de6b6f748f8e76e0be74fa8f44.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de yapılan görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık beş saat sürdü.Putin ile Amerikan heyeti arasındaki görüşme yerel saatle 19.40 sularında başladı. Aynı saatlerde Kremlin'deki görüşmeden ilk görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.Görüşmede yer alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Putin’in Whitkoff ve Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.Görüşmede yer alan bir diğer isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise gazetecilere yaptığı açıklmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin “yararlı ve yapıcı” geçtiğini söyledi.Uşakov'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Uşakov son olarak, “Önümüzde hala büyük bir çalışma var” diyerek diplomatik sürecin devam edeceğinin altını çizdi.Sputnik muhabiri, Witkoff'un Kremlin'deki görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliği'ne gittiğini bildirdi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101490519_62:0:1217:866_1920x0_80_0_0_408ed3ca84bfb8afd7870234d7791fa8.jpg
Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi
00:37 03.12.2025 (güncellendi: 01:19 03.12.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Kremlin’de yapılan görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık beş saat sürdü.
Putin ile Amerikan heyeti arasındaki görüşme yerel saatle 19.40 sularında başladı. Aynı saatlerde Kremlin'deki görüşmeden ilk görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.
Görüşmede yer alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Putin’in Whitkoff ve Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.
Görüşmede yer alan bir diğer isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise gazetecilere yaptığı açıklmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin “yararlı ve yapıcı” geçtiğini söyledi.
Uşakov'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Putin'in Witkoff ve Kushner ile yaptığı görüşme yararlı ve yapıcı geçti.
Rusya ve ABD, görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmama konusunda anlaştı.
Putin, ABD’nin Ukrayna krizine dair sunduğu çözüm planının bazı noktalarına Moskova'nın olumlu yaklaşabileceğini, bazı maddelere ise eleştirilerinin olduğunu ifade etti.
Washington tarafından Moskova'ya, Trump’ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunuldu.
Taraflar görüşmede, Ukrayna’daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdi.
Tartışmalar, genel prensipler ve planın özü üzerinden yürütüldü; somut öneriler konuşulmadı.
Kalıcı ve uzun vadeli bir barış çözümüne ulaşmanın fırsatları ve koşulları ele alındı.
Taraflar Ukrayna’da çözüm için diyaloğu ve iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını vurguladı.
Steve Witkoff, Başkan Trump’ın Vladimir Putin’e selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Bunun üzerine Putin de Trump’a selam göndererek bazı “siyasi mesajlar”ı Witkoff aracılığıyla iletti.
Putin ile Trump arasında olası bir yüz yüze görüşme, Ukrayna meselesinde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacak
Uşakov son olarak, “Önümüzde hala büyük bir çalışma var” diyerek diplomatik sürecin devam edeceğinin altını çizdi.
Sputnik muhabiri, Witkoff'un Kremlin'deki görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliği'ne gittiğini bildirdi.