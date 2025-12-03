Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1101503175.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Çervonoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri Zaporojye Bölgesi'nde Çervonoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.260 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu destekleyen ulaşım ve enerji tesislerini, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) imalat tesisini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 251 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi, Karadeniz Filosu güçleri ise Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki insansız botu imha etti.
12:15 03.12.2025 (güncellendi: 12:37 03.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Çervonoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus birlikleri Zaporojye Bölgesi'nde Çervonoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.260 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu destekleyen ulaşım ve enerji tesislerini, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) imalat tesisini, ayrıca 145 farkı noktada Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 251 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi, Karadeniz Filosu güçleri ise Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki insansız botu imha etti.