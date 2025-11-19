Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Ukrayna’daki hedefleri Kinjal füzeleri ile vurdu
Rus ordusu Ukrayna'daki hedefleri Kinjal füzeleri ile vurdu

12:36 19.11.2025 (güncellendi: 12:53 19.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji tesislerine kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, hedeflerin vurulması için Kinjal füzelerinin de kullanıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt olarak bu sabah saatlerinde düzenlenen ve Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji altyapı tesisleri hedef alındı, belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Açıklamaya göre Rus askerleri, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ve Kupyansk'ta kuşatılan Ukrayna birlikleri ile çatışmalara devam ediyor, düşmanın çemberi delme girişimleri ise başarısız oldu.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.340 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 20 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 4 adet ATACMS taktik füzesini, 7 adet güdümlü hava bombasını ve harekete geçirilen 93 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi. Rus Karadeniz Filosu'na bağlı güç ve unsurlar ise Karadeniz'in kuzeydoğusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet insansız botu imha ettiğini bildirdi.
