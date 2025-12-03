https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/quentin-tarantino-21-yuzyilin-en-iyi-20-filmini-acikladi-1101527562.html

Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini açıkladı

Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini açıkladı

Quentin Tarantino, 21. yüzyılda en sevdiği 20 filmi açıkladı.

Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, bir podcastte 21. yüzyılın en iyi 20 filmini paylaştı.Tarantino, Kara Şahin Düştü (Black Hawk Down) filmini listede zirveye koydu. Ayrıca Sofia Coppola’nın Lost in Translation, Christopher Nolan’ın Dunkirk gibi birçok yapımı da listede kendisine yer buldu.Yönetmen Quentin Tarantino'nun seçtiği 20 film:1. Black Hawk Down (2001) – Ridley ScottFilm hakkında konuşan Quentin Tarantino, “İlk izlediğimde beğenmiştim ama o kadar yoğundu ki üzerimde kalıcı bir etki bırakmamıştı. Sonradan birkaç kez daha izledim ve bunun tam bir başyapıt olduğunu anladım… ‘Apocalypse Now’ benzeri bir amaca ve görsel etkiye tam anlamıyla ulaşan tek film… 2 saat 45 dakika boyunca kalbim hiç durmadan çarpıyordu” dedi.2. Toy Story 3 (2010) – Lee UnkrichYönetmen Tarantino, “Son beş dakikası kalbimi yerinden söküp attı. Neredeyse kusursuz bir film… Üçlemenin en iyi finali. Animasyon filmlerin ‘İyi, Kötü ve Çirkin’i” şeklinde konuştu.3. Lost in Translation (2003) – Sofia CoppolaTarantino, “Bu filme öyle aşık oldum ki Sofia Coppola’ya da aşık oldum; gidip peşinden koştum. Çok ‘kız filmi’ ama müthiş bir kız filmi” dedi.4. Dunkirk (2017) – Christopher NolanTarantino, “İlk izlediğimde ne gördüğümü anlayamamıştım; çok yoğundu. Defalarca tekrar izledikten sonra dehasını kavradım” diye konuştu.5. There Will Be Blood (2007) – Paul Thomas AndersonYönetmen, “Daniel Day-Lewis… Eski Hollywood ustalığına sahip bir film… Ama büyük bir kusuru var: Paul Dano. Austin Butler olsaydı çok daha iyi olurdu” dedi.6. Zodiac (2007) – David FincherQuentin Tarantino, “İlkinde çok etkilenmemiştim ama yıllar içinde tekrar tekrar izledikçe büyüsüne kapıldım. Baştan aşağı sürükleyici bir başyapıt” ifadesinde bulundu.7. Unstoppable (2010) – Tony ScottTarantino, “Bir yönetmenin çektiği en iyi son filmlerden biri… Tren tam anlamıyla bir canavara dönüşüyor; Godzilla’dan bile daha büyük bir canavar” dedi.8. Mad Max: Fury Road (2015) – George MillerQuentin Tarantino, “Mel Gibson Max değil diye izlemeyecektim. Ama insanların övgünden sonra izledim ve Miller’ın özgürlüğü elde ettiğinde neler yapabileceğini gördüm” şeklinde konuştu.9. Shaun of the Dead (2004) – Edgar WrightTarantino, “En sevdiğim yönetmenlik başlangıcı… Romero evrenine yazılmış bir aşk mektubu gibi. Bu bir parodi değil, gerçek bir zombi filmi” dedi.10. Midnight in Paris (2011) – Woody AllenQuentin Tarantino, “Owen Wilson’a katlanamıyordum… Üçüncü izleyişimde ise sadece onu izlediğimi fark ettim” dedi.11. Battle Royale (2000) – Kinji FukasakuUsta Yönetmen, “Hunger Games yazarı Susan Collins’in bu filmi izledikten sonra nasıl dava edilmediğini anlamıyorum. Açıkça ilham alınmış, hem de fazlasıyla” açıklamasında bulundu.12. Big Bad Wolves (2013) – Aharon Keshales & Navot PapushadoQuentin Tarantino, “Mükemmel bir senaryo. ‘Prisoners’ filmiyle benzer çizgide ama çok daha cesur” dedi.13. Jackass: The Movie (2002) – Jeff TremaineTarantino, “Son 20 yılda beni en çok güldüren film… ‘Kill Bill’i çekerken ekibe izletmiştim; hepimiz gülmekten kırılıyorduk” şeklinde konuştu.14. School of Rock (2003) – Richard LinklaterQuentin Tarantino, “Sinemada izlerken büyük bir eğlenceydi. Jack Black’in enerjisi, Linklater ve Mike White’ın dokunuşuyla patlama yapıyor” dedi.15. The Passion of the Christ (2004) – Mel GibsonYönetmen, “Film boyunca gülüyorduk… Aşırı şiddet belirli bir noktadan sonra komikleşir. Mel olağanüstü bir yönetmenlik çıkarmış” açıklamasında bulundu.16. The Devil’s Rejects (2005) – Rob ZombieQuentin Tarantino, “Peckinpah tarzı westernle Manson atmosferini birleştiren eşsiz bir film. Bu ton daha önce yoktu” dedi.17. Chocolate (2008) – Prachya PinkaewTarantino, “Muhtemelen hiç duymamışsınızdır… 12 yaşında bir kızı dört yıl boyunca eğitip bu filmde oynatmışlar. Muhteşem dövüş sahneleri var” diye konuştu.18. Moneyball (2011) – Bennett MillerYönetmen, “Brad Pitt son 20 yılın en iyi yıldız performanslarından birini sergiliyor. Filmi tek başına sırtlıyor” dedi.19. Cabin Fever (2002) – Eli RothQuentin Tarantino, “Eli’nin mizahı ve kan-gore anlayışı müthiş işliyor. ‘Hostel’ belki en iyi filmi ama bu benim favorim” açıklamasında bulundu.20. West Side Story (2021) – Steven SpielbergTarantino, “Steven hala ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Scorsese bu yüzyılda bu kadar heyecan verici bir film yapmadı” dedi.

