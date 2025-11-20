https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/oscar-odullu-kevin-spacey-evim-yok-otellerde-yasiyorum-1101165797.html
Oscar ödüllü Kevin Spacey: Evim yok, otellerde yaşıyorum
Oscar ödüllü Kevin Spacey: Evim yok, otellerde yaşıyorum
Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs'ta bir gece kulübünde sahneye çıktı. Spacey, cinsel saldırı iddiaları sonrası yaşadığı mali...
Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’taki bir gece kulübünde sahne alarak şarkı söyledi.İngiliz basınına konuşan Spacey, “Son yedi yıldaki masraflar inanılmaz oldu. Çok az gelir geldi ve her şey gitti. Her şey depoda duruyor ve umarım işler biraz düzeldikçe, tekrar nerede yerleşeceğime karar verebilirim. Otellerde yaşıyorum, işin olduğu yere gidiyorum. Gerçekten bir evim yok, anlatmaya çalıştığım bu. Mali durumum çok iyi değil'' dedi.Spacey, “Beni tekrar işe almak isteyen son derece güçlü kişilerle temastayız. Bu doğru zamanda gerçekleşecek. Ama şunu da söylemek istiyorum, endüstrinin beklediği şey, muhtemelen büyük saygı ve otoriteye sahip birinin izin vermesi'' açıklamasında bulundu.Ünlü oyuncu “Yani, hissim şu ki, eğer Martin Scorsese veya Quentin Tarantino yarın [menajerim Evan Lowenstein’i] ararsa, bu iş biter” diye ekledi.2022’de mahkeme, Spacey’nin 1986’da bir partide oyuncu Anthony Rapp’i taciz ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak saldırıdan sorumlu olmadığına karar verdi. 2023’te ise Londra’daki bir mahkeme, Spacey’yi başka bir davada birçok cinsel saldırı suçlamasından akladı.66 yaşındaki Spacey, 1980’lerde sahne oyunculuğuyla başladığı kariyerinde büyük başarılar elde etti. 'The Usual Suspects' (1995) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 'American Beauty' (1999) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’larını kazanmıştı.
Oscar ödüllü Kevin Spacey: Evim yok, otellerde yaşıyorum
20:12 20.11.2025
Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’ta bir gece kulübünde sahneye çıktı. Spacey, cinsel saldırı iddiaları sonrası yaşadığı mali sıkıntılara atıfta bulunarak evi olmadığını otellerde yaşadığını açıkladı.
Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’taki bir gece kulübünde sahne alarak şarkı söyledi.
İngiliz basınına konuşan Spacey, “Son yedi yıldaki masraflar inanılmaz oldu. Çok az gelir geldi ve her şey gitti. Her şey depoda duruyor ve umarım işler biraz düzeldikçe, tekrar nerede yerleşeceğime karar verebilirim. Otellerde yaşıyorum, işin olduğu yere gidiyorum. Gerçekten bir evim yok, anlatmaya çalıştığım bu. Mali durumum çok iyi değil'' dedi.
Spacey, “Beni tekrar işe almak isteyen son derece güçlü kişilerle temastayız. Bu doğru zamanda gerçekleşecek. Ama şunu da söylemek istiyorum, endüstrinin beklediği şey, muhtemelen büyük saygı ve otoriteye sahip birinin izin vermesi'' açıklamasında bulundu.
Ünlü oyuncu “Yani, hissim şu ki, eğer Martin Scorsese veya Quentin Tarantino yarın [menajerim Evan Lowenstein’i] ararsa, bu iş biter” diye ekledi.
2022’de mahkeme, Spacey’nin 1986’da bir partide oyuncu Anthony Rapp’i taciz ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak saldırıdan sorumlu olmadığına karar verdi. 2023’te ise Londra’daki bir mahkeme, Spacey’yi başka bir davada birçok cinsel saldırı suçlamasından akladı.
66 yaşındaki Spacey, 1980’lerde sahne oyunculuğuyla başladığı kariyerinde büyük başarılar elde etti. 'The Usual Suspects' (1995) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 'American Beauty' (1999) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’larını kazanmıştı.