Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/oscar-odullu-kevin-spacey-evim-yok-otellerde-yasiyorum-1101165797.html
Oscar ödüllü Kevin Spacey: Evim yok, otellerde yaşıyorum
Oscar ödüllü Kevin Spacey: Evim yok, otellerde yaşıyorum
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’ta bir gece kulübünde sahneye çıktı. Spacey, cinsel saldırı iddiaları sonrası yaşadığı mali... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T20:12+0300
2025-11-20T20:21+0300
dünya
kevin spacey
oscar
para
para cezası
nakit para
ev
satılık ev
hollywood
hollywood şöhretler kaldırımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062549110_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e81eb384cc7801cf6c12dff9070976b.jpg
Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’taki bir gece kulübünde sahne alarak şarkı söyledi.İngiliz basınına konuşan Spacey, “Son yedi yıldaki masraflar inanılmaz oldu. Çok az gelir geldi ve her şey gitti. Her şey depoda duruyor ve umarım işler biraz düzeldikçe, tekrar nerede yerleşeceğime karar verebilirim. Otellerde yaşıyorum, işin olduğu yere gidiyorum. Gerçekten bir evim yok, anlatmaya çalıştığım bu. Mali durumum çok iyi değil'' dedi.Spacey, “Beni tekrar işe almak isteyen son derece güçlü kişilerle temastayız. Bu doğru zamanda gerçekleşecek. Ama şunu da söylemek istiyorum, endüstrinin beklediği şey, muhtemelen büyük saygı ve otoriteye sahip birinin izin vermesi'' açıklamasında bulundu.Ünlü oyuncu “Yani, hissim şu ki, eğer Martin Scorsese veya Quentin Tarantino yarın [menajerim Evan Lowenstein’i] ararsa, bu iş biter” diye ekledi.2022’de mahkeme, Spacey’nin 1986’da bir partide oyuncu Anthony Rapp’i taciz ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak saldırıdan sorumlu olmadığına karar verdi. 2023’te ise Londra’daki bir mahkeme, Spacey’yi başka bir davada birçok cinsel saldırı suçlamasından akladı.66 yaşındaki Spacey, 1980’lerde sahne oyunculuğuyla başladığı kariyerinde büyük başarılar elde etti. 'The Usual Suspects' (1995) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 'American Beauty' (1999) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’larını kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230726/kevin-spacey-abdnin-ardindan-britanyada-da-tum-cinsel-suclamalardan-beraat-etti-1074028521.html
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062549110_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9dd3d853e9a5ed5ea2fc7ccb8750370.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kevin spacey, oscar, para, para cezası, nakit para, ev, satılık ev, hollywood, hollywood şöhretler kaldırımı, taciz, cinsel taciz, çocuklara taciz
kevin spacey, oscar, para, para cezası, nakit para, ev, satılık ev, hollywood, hollywood şöhretler kaldırımı, taciz, cinsel taciz, çocuklara taciz

Oscar ödüllü Kevin Spacey: Evim yok, otellerde yaşıyorum

20:12 20.11.2025 (güncellendi: 20:21 20.11.2025)
© AP Photo / Andres KudackiKevin Spacey
Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Abone ol
Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’ta bir gece kulübünde sahneye çıktı. Spacey, cinsel saldırı iddiaları sonrası yaşadığı mali sıkıntılara atıfta bulunarak evi olmadığını otellerde yaşadığını açıkladı.
Kevin Spacey, geçen Pazar günü Kıbrıs’taki bir gece kulübünde sahne alarak şarkı söyledi.
İngiliz basınına konuşan Spacey, “Son yedi yıldaki masraflar inanılmaz oldu. Çok az gelir geldi ve her şey gitti. Her şey depoda duruyor ve umarım işler biraz düzeldikçe, tekrar nerede yerleşeceğime karar verebilirim. Otellerde yaşıyorum, işin olduğu yere gidiyorum. Gerçekten bir evim yok, anlatmaya çalıştığım bu. Mali durumum çok iyi değil'' dedi.
Spacey, “Beni tekrar işe almak isteyen son derece güçlü kişilerle temastayız. Bu doğru zamanda gerçekleşecek. Ama şunu da söylemek istiyorum, endüstrinin beklediği şey, muhtemelen büyük saygı ve otoriteye sahip birinin izin vermesi'' açıklamasında bulundu.
Ünlü oyuncu “Yani, hissim şu ki, eğer Martin Scorsese veya Quentin Tarantino yarın [menajerim Evan Lowenstein’i] ararsa, bu iş biter” diye ekledi.
2022’de mahkeme, Spacey’nin 1986’da bir partide oyuncu Anthony Rapp’i taciz ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak saldırıdan sorumlu olmadığına karar verdi. 2023’te ise Londra’daki bir mahkeme, Spacey’yi başka bir davada birçok cinsel saldırı suçlamasından akladı.
66 yaşındaki Spacey, 1980’lerde sahne oyunculuğuyla başladığı kariyerinde büyük başarılar elde etti. 'The Usual Suspects' (1995) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 'American Beauty' (1999) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’larını kazanmıştı.
Üç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı ABD'li aktör Kevin Spacey, Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen önduruşmada kefaletle serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
YAŞAM
Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti
26 Temmuz 2023, 21:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала