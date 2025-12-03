Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/petrodan-trumpa-sert-yanit-egemenligimize-saldiri-savas-ilanidir-1101494602.html
Petro'dan Trump'a sert yanıt: 'Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır'
Petro’dan Trump’a sert yanıt: ‘Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır’
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gerekirse karadan saldıracağız" açıklamalarına tepki göstererek "Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır" dedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kolombiya ve Venezüella’yı uyuşturucu trafiği üzerinden hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın, Kolombiya’dan ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasına yanıt vererek, Washington yönetimini ülkesindeki mücadeleyi yerinde görmeye davet etti:diyerek, kendi hükümeti döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 uyuşturucu laboratuvarını imha ettiklerini vurguladı. Petro ayrıca, Kolombiya’da her 40 dakikada bir laboratuvarın yok edildiğini söyleyerek ülkesinin bu mücadeledeki rolünü hatırlattı.‘Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır’Trump’ın kendisine yönelik suçlamalarını da reddeden Petro, şu ifadeleri kullandı:
Petro’dan Trump’a sert yanıt: ‘Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır’

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gerekirse karadan saldıracağız" açıklamalarına tepki göstererek “Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır” dedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kolombiya ve Venezüella’yı uyuşturucu trafiği üzerinden hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın, Kolombiya’dan ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasına yanıt vererek, Washington yönetimini ülkesindeki mücadeleyi yerinde görmeye davet etti:

Sizi davet ediyorum, her gün gerçekleştirdiğimiz dokuz laboratuvar imhasına katılın, kokainin ABD’ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün

diyerek, kendi hükümeti döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 uyuşturucu laboratuvarını imha ettiklerini vurguladı. Petro ayrıca, Kolombiya’da her 40 dakikada bir laboratuvarın yok edildiğini söyleyerek ülkesinin bu mücadeledeki rolünü hatırlattı.

‘Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır’

Trump’ın kendisine yönelik suçlamalarını da reddeden Petro, şu ifadeleri kullandı:

Kolombiya’nın egemenliğini tehdit etmeyin. Çünkü Jaguar’ı uyandırırsınız. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. Zaten hakkımda iftirada bulundunuz, bu yoldan devam etmeyin. ABD’lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya’dır

