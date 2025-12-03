https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/petrodan-trumpa-sert-yanit-egemenligimize-saldiri-savas-ilanidir-1101494602.html

Petro’dan Trump’a sert yanıt: ‘Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır’

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kolombiya ve Venezüella’yı uyuşturucu trafiği üzerinden hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Petro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın, Kolombiya’dan ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasına yanıt vererek, Washington yönetimini ülkesindeki mücadeleyi yerinde görmeye davet etti:diyerek, kendi hükümeti döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 uyuşturucu laboratuvarını imha ettiklerini vurguladı. Petro ayrıca, Kolombiya’da her 40 dakikada bir laboratuvarın yok edildiğini söyleyerek ülkesinin bu mücadeledeki rolünü hatırlattı.‘Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır’Trump’ın kendisine yönelik suçlamalarını da reddeden Petro, şu ifadeleri kullandı:

