Trump: Gerekirse karadan saldıracağız
Trump: Gerekirse karadan saldıracağız
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu akışından sorumlu kişilere yönelik operasyonların yakında karada da başlayacağını ve ABD’ye kokain sattığını iddia ettiği... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye yönelik uyuşturucu akışından sorumlu kişilerin yalnızca denizde değil, yakında karada da hedef alınacağını açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Trump, sorumluların nerede yaşadıklarını ve hangi yolları kullandıklarını bildiklerini belirterek operasyonların genişletileceğini duyurdu.Trump açıklamasında, “Bu saldırıları gerçekleştiriyoruz ve karada da gerçekleştirmeye başlayacağız. Karada çok daha kolay… İzledikleri yolları biliyoruz. Nerede yaşadıklarını, kötü niyetli kişilerin nerede yaşadığını biliyoruz ve bunu da çok yakında başlatacağız.” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, ABD’ye kokain üreten ve ihraç eden ülkelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Kolombiya’yı işaret eden Trump, “Kolombiya’nın kokain ürettiğini duydum. Bunu yapıp ülkemize satan herkes saldırıya maruz kalabilir” dedi.
SON HABERLER
Trump: Gerekirse karadan saldıracağız

22:58 02.12.2025
© AA / Yasin Öztürk
© AA / Yasin Öztürk
ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu akışından sorumlu kişilere yönelik operasyonların yakında karada da başlayacağını ve ABD’ye kokain sattığını iddia ettiği ülkelerin saldırıya uğrayabileceği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye yönelik uyuşturucu akışından sorumlu kişilerin yalnızca denizde değil, yakında karada da hedef alınacağını açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Trump, sorumluların nerede yaşadıklarını ve hangi yolları kullandıklarını bildiklerini belirterek operasyonların genişletileceğini duyurdu.
Trump açıklamasında, “Bu saldırıları gerçekleştiriyoruz ve karada da gerçekleştirmeye başlayacağız. Karada çok daha kolay… İzledikleri yolları biliyoruz. Nerede yaşadıklarını, kötü niyetli kişilerin nerede yaşadığını biliyoruz ve bunu da çok yakında başlatacağız.” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, ABD’ye kokain üreten ve ihraç eden ülkelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Kolombiya’yı işaret eden Trump, “Kolombiya’nın kokain ürettiğini duydum. Bunu yapıp ülkemize satan herkes saldırıya maruz kalabilir” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Suudi Yatırım Forumu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump, ABD’nin Ukrayna çatışmasındaki mali desteğinin sona erdiğini açıkladı
22:19
