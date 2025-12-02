https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/trump-gerekirse-karadan-saldiracagiz-1101492533.html
Trump: Gerekirse karadan saldıracağız
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye yönelik uyuşturucu akışından sorumlu kişilerin yalnızca denizde değil, yakında karada da hedef alınacağını açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Trump, sorumluların nerede yaşadıklarını ve hangi yolları kullandıklarını bildiklerini belirterek operasyonların genişletileceğini duyurdu.Trump açıklamasında, “Bu saldırıları gerçekleştiriyoruz ve karada da gerçekleştirmeye başlayacağız. Karada çok daha kolay… İzledikleri yolları biliyoruz. Nerede yaşadıklarını, kötü niyetli kişilerin nerede yaşadığını biliyoruz ve bunu da çok yakında başlatacağız.” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, ABD’ye kokain üreten ve ihraç eden ülkelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Kolombiya’yı işaret eden Trump, “Kolombiya’nın kokain ürettiğini duydum. Bunu yapıp ülkemize satan herkes saldırıya maruz kalabilir” dedi.
