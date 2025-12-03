https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/gizemli-bir-sekilde-kaybolan-malezya-ucaginda-yeni-gelisme-bakanlik-duyurdu-1101498585.html

Gizemli bir şekilde kaybolan Malezya uçağında yeni gelişme: Bakanlık duyurdu

Gizemli bir şekilde kaybolan Malezya uçağında yeni gelişme: Bakanlık duyurdu

Sputnik Türkiye

Malezyalı yetkililer, 239 kişiyi taşıyan ve gizemli bir şekilde kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını arama çalışmalarının 10... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T09:48+0300

2025-12-03T09:48+0300

2025-12-03T09:48+0300

dünya

malezya

malezya havayolları

malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı

mh370

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102889/44/1028894406_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_c990e1e7091d04660e4dc90688a07cfe.jpg

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, yoğun arama çalışmalarına rağmen 10 yıl boyunca bulunamamıştı. Şubat 2024'te tekrar başlatılan aramada uçağa dair yine bir iz bulunamayınca çalışmalar Nisan ayında durdurulmuştu. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 2014’te kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 seferi için arama çalışmalarının bu ay yeniden başlatılacağını açıkladı.Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu. MH370, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.Malezya Ulaştırma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son gelişme, bu trajediden etkilenen ailelere bir kapanış sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/malezya-havayollarinin-kayip-ucagiyla-ilgili-yeni-bir-iddia-ortaya-atildi-1087283507.html

malezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malezya, malezya havayolları, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, mh370