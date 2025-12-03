https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/gizemli-bir-sekilde-kaybolan-malezya-ucaginda-yeni-gelisme-bakanlik-duyurdu-1101498585.html
Gizemli bir şekilde kaybolan Malezya uçağında yeni gelişme: Bakanlık duyurdu
Malezyalı yetkililer, 239 kişiyi taşıyan ve gizemli bir şekilde kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını arama çalışmalarının 10... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, yoğun arama çalışmalarına rağmen 10 yıl boyunca bulunamamıştı. Şubat 2024'te tekrar başlatılan aramada uçağa dair yine bir iz bulunamayınca çalışmalar Nisan ayında durdurulmuştu. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 2014’te kaybolan Malaysia Airlines’ın MH370 seferi için arama çalışmalarının bu ay yeniden başlatılacağını açıkladı.Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu. MH370, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.Malezya Ulaştırma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son gelişme, bu trajediden etkilenen ailelere bir kapanış sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor" dedi.
malezya
