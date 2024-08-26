https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/malezya-havayollarinin-kayip-ucagiyla-ilgili-yeni-bir-iddia-ortaya-atildi-1087283507.html
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı
Sputnik Türkiye
Tazmanya’dan bilim insanı Vincent Lyne, Malezya Havayolları’nın MH370 sefer sayılı uçuşunu yaparken 239 kişiyle kaybolan uçağın gizemini çözdüğünü ileri sürdü... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T17:05+0300
2024-08-26T17:05+0300
2024-08-26T17:05+0300
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malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı
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Kuala Lumpur ile Pekin uçuşunu yaparken Hint Okyanusu’nda 10 yıl önce kaybolan, kanat ve diğer parçalar dışında ana enkazı bulunmayan uçağın akıbeti hala çözülemedi. Uçağın yeri konusunda da çeşitli teoriler ileri sürülürken trajik kayboluşu bir havacılık gizemi haline geldi.Okyanustaki 6 bin metrelik bir çukurdaTazmanya Üniversitesi’nden emekli bilim insanı Vincent Lyne, enkaz parçalarında yapılan analizleri incelediğini ve uçağın kontrollü iniş yapmaya çalıştığını iddia etti. Lyne, “MH370'in kesin yeri, Perth'in (Avustralya) yaklaşık 1500 kilometre batısında ve Penang boylamı boyunca 6 bin metrelik çok derin bir çukurda” ifadelerini kullandı.Kaptan Sully’nin Hudson Nehri'ne inişine benziyorVincent Lyne, uçağın kanatlarında, flaplarında ve flaperonunda meydana gelen hasarın, 2009 yılında Hudson Nehri'nde Kaptan Sully'ninkine benzer bir kontrollü iniş yaptığını gösterdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ukrayna-ordusu-hedef-almisti-uaea-genel-direktoru-grossi-kursk-ngsyi-ziyaret-edecek-1087283655.html
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mh370, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, uçak, uçak kazası, malezya, malezya havayolları
mh370, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, uçak, uçak kazası, malezya, malezya havayolları
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı
Tazmanya’dan bilim insanı Vincent Lyne, Malezya Havayolları’nın MH370 sefer sayılı uçuşunu yaparken 239 kişiyle kaybolan uçağın gizemini çözdüğünü ileri sürdü. Lyne, uçağın kontrollü biçimde suya iniş yapmaya çalıştığını ve 6 bin metrelik derin bir çukurda olabileceğini ifade etti.
Kuala Lumpur ile Pekin uçuşunu yaparken Hint Okyanusu’nda 10 yıl önce kaybolan, kanat ve diğer parçalar dışında ana enkazı bulunmayan uçağın akıbeti hala çözülemedi. Uçağın yeri konusunda da çeşitli teoriler ileri sürülürken trajik kayboluşu bir havacılık gizemi haline geldi.
Okyanustaki 6 bin metrelik bir çukurda
Tazmanya Üniversitesi’nden emekli bilim insanı Vincent Lyne, enkaz parçalarında yapılan analizleri incelediğini ve uçağın kontrollü iniş yapmaya çalıştığını iddia etti. Lyne, “MH370'in kesin yeri, Perth'in (Avustralya) yaklaşık 1500 kilometre batısında ve Penang boylamı boyunca 6 bin metrelik çok derin bir çukurda” ifadelerini kullandı.
Kaptan Sully’nin Hudson Nehri'ne inişine benziyor
Vincent Lyne, uçağın kanatlarında, flaplarında ve flaperonunda meydana gelen hasarın, 2009 yılında Hudson Nehri'nde Kaptan Sully'ninkine benzer bir kontrollü iniş yaptığını gösterdiğini kaydetti.