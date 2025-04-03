https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kayip-malezya-ucagi-hakkinda-gelisme-subat-ayinda-baslayan-ucagi-arama-calismalari-durduruldu-1095116958.html
Kayıp Malezya uçağı hakkında gelişme: Şubat ayında başlayan uçağı arama çalışmaları durduruldu
Kayıp Malezya uçağı hakkında gelişme: Şubat ayında başlayan uçağı arama çalışmaları durduruldu
Sputnik Türkiye
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T19:53+0300
2025-04-03T19:53+0300
2025-04-03T19:53+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101832/64/1018326413_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_117178b499be674e36315ebc43580f81.jpg
Malezya Havayolları'na ait kayıp MH370 sefer sayılı uçak için başlatılan arama çalışmaları tekrar ertelendi.Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Şubat 2024'te yeniden başlatılan son arama çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı ve yetkililer çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.Özel bir deniz araştırma şirketiyle yürütülen son operasyonda, gelişmiş sonar ve su altı tarama teknolojileri kullanıldı. Ancak Hint Okyanusu'nun derin sularında uçağın enkazına dair yeni bir iz bulunamadı. Yetkililer, aileler için adalet arayışının süreceğini vurgularken arama çalışmalarının yıl sonunda tekrar başlayacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kayip-malezya-ucagi-icin-11-yil-sonra-arama-calismalari-baslatildi-bulan-sirkete-70-milyon-dolar-1093978663.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101832/64/1018326413_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b2ad049e1af2ca400fe82b9bbf6b19c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kayıp Malezya uçağı hakkında gelişme: Şubat ayında başlayan uçağı arama çalışmaları durduruldu
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, yoğun arama çalışmalarına rağmen 10 yıl boyunca bulunamamıştı. Şubat 2024'te tekrar başlatılan aramada uçağa dair yine bir iz bulunamayınca çalışmalar durduruldu.
Malezya Havayolları'na ait kayıp MH370 sefer sayılı uçak için başlatılan arama çalışmaları tekrar ertelendi.
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Şubat 2024'te yeniden başlatılan son arama çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı ve yetkililer çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.
Özel bir deniz araştırma şirketiyle yürütülen son operasyonda, gelişmiş sonar ve su altı tarama teknolojileri kullanıldı. Ancak Hint Okyanusu'nun derin sularında uçağın enkazına dair yeni bir iz bulunamadı. Yetkililer, aileler için adalet arayışının süreceğini vurgularken arama çalışmalarının yıl sonunda tekrar başlayacağını ifade etti.