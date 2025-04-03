https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kayip-malezya-ucagi-hakkinda-gelisme-subat-ayinda-baslayan-ucagi-arama-calismalari-durduruldu-1095116958.html

Kayıp Malezya uçağı hakkında gelişme: Şubat ayında başlayan uçağı arama çalışmaları durduruldu

Kayıp Malezya uçağı hakkında gelişme: Şubat ayında başlayan uçağı arama çalışmaları durduruldu

Sputnik Türkiye

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T19:53+0300

2025-04-03T19:53+0300

2025-04-03T19:53+0300

dünya

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Malezya Havayolları'na ait kayıp MH370 sefer sayılı uçak için başlatılan arama çalışmaları tekrar ertelendi.Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Şubat 2024'te yeniden başlatılan son arama çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı ve yetkililer çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.Özel bir deniz araştırma şirketiyle yürütülen son operasyonda, gelişmiş sonar ve su altı tarama teknolojileri kullanıldı. Ancak Hint Okyanusu'nun derin sularında uçağın enkazına dair yeni bir iz bulunamadı. Yetkililer, aileler için adalet arayışının süreceğini vurgularken arama çalışmalarının yıl sonunda tekrar başlayacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kayip-malezya-ucagi-icin-11-yil-sonra-arama-calismalari-baslatildi-bulan-sirkete-70-milyon-dolar-1093978663.html

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