Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/danistay-kartalkaya-otel-yangini-kararini-acikladi-1101496938.html
Danıştay, Kartalkaya otel yangını kararını açıkladı
Danıştay, Kartalkaya otel yangını kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Danıştay, Bolu Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırdı... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T09:14+0300
2025-12-03T09:14+0300
türki̇ye
danıştay
kültür ve turizm bakanlığı
çalışma bakanlığı
kartalkaya
bolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d890dfa89e62f82c78ce6c948a47d456.jpg
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi heyeti, yaşanılan faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sorumluluklarının bulunduğuna işaret etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri için “soruşturma izni” talebinde bulunmuştu.Bakanlık meydana gelen olayda kendi personelinin kasıt, kusur ve ihmalinin olmadığını, ancak “konunun adli makamlar tarafından da değerlendirilmesi” için sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Hürriyet'in haberine göre bu karara mağdur aileler ile Ayanoğlu itirazda bulundu. Yapılan itirazı ele alan Danıştay 1. Dairesi, Bakanlık müfettişlerince yapılan ön incelemede isnat edilen eylemlerle illiyet bağı bulunan görevlilerin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilmediği, ifadelerine başvurulmadığı, ilgililer ile isnat edilen eylemler arasında illiyet bağı kurulmadığını belirterek, “Dolayısıyla iddialarla ilgili usulüne uygun bir ön inceleme yapılmadan sadece Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı alındığı görülmüştür” tespitinde bulundu. Kararda, “Grand Kartal Otel’deki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin takibinden sorumlu Bakanlık görevlilerinin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilerek ön inceleme kapsamına alınmadıkları ve ifadelerine başvurulmadığı, ilgililerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmedikleri hususlarının açıkça ortaya konulmadığı, eksik araştırmayla bu ön incelemenin tamamlandığı ve yetkili merci kararının alındığı belirlenmiştir” denildi. Bu gerekçeler nedeniyle Ayanoğlu hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi ve özetle, “Belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden yapılacak ön inceleme üzerine düzenlenecek ön inceleme raporu dikkate alınarak yetkili merci tarafından ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmiş ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeni bir karar verilmesi” gerektiği belirtildi.Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 12 bürokrat hakkında soruşturma izni verilmişti.11 sanığa 34'er ve 44'er kez müebbetGrand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 32 sanık hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ekim ayında karar duruşması yapıldı. Mahkeme, otel sahibi ve ailesinin de aralarında olduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verdi. 11 sanık ayrıca 44 yetişkin yönünden 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Diğer sanıklar da çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kartalkaya-otel-yangini-davasinda-karar-aciklaniyor-otel-sahibi-ergule-agirlastirilmis-muebbet-1100645130.html
türki̇ye
kartalkaya
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88367cf0eda54d6a5d5187c4088e968e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
danıştay, kültür ve turizm bakanlığı, çalışma bakanlığı, kartalkaya, bolu
danıştay, kültür ve turizm bakanlığı, çalışma bakanlığı, kartalkaya, bolu

Danıştay, Kartalkaya otel yangını kararını açıkladı

09:14 03.12.2025
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Danıştay, Bolu Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın eski İş Başmüfettişi Ayanoğlu hakkında verdiği soruşturma izni kararını kaldırdı. Kararda "İlgililer hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeni bir karar verilmesi" istendi.
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi heyeti, yaşanılan faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sorumluluklarının bulunduğuna işaret etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri için “soruşturma izni” talebinde bulunmuştu.
Bakanlık meydana gelen olayda kendi personelinin kasıt, kusur ve ihmalinin olmadığını, ancak “konunun adli makamlar tarafından da değerlendirilmesi” için sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre bu karara mağdur aileler ile Ayanoğlu itirazda bulundu. Yapılan itirazı ele alan Danıştay 1. Dairesi, Bakanlık müfettişlerince yapılan ön incelemede isnat edilen eylemlerle illiyet bağı bulunan görevlilerin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilmediği, ifadelerine başvurulmadığı, ilgililer ile isnat edilen eylemler arasında illiyet bağı kurulmadığını belirterek, “Dolayısıyla iddialarla ilgili usulüne uygun bir ön inceleme yapılmadan sadece Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı alındığı görülmüştür” tespitinde bulundu.

Kararda, “Grand Kartal Otel’deki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin takibinden sorumlu Bakanlık görevlilerinin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilerek ön inceleme kapsamına alınmadıkları ve ifadelerine başvurulmadığı, ilgililerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmedikleri hususlarının açıkça ortaya konulmadığı, eksik araştırmayla bu ön incelemenin tamamlandığı ve yetkili merci kararının alındığı belirlenmiştir” denildi. Bu gerekçeler nedeniyle Ayanoğlu hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi ve özetle, “Belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden yapılacak ön inceleme üzerine düzenlenecek ön inceleme raporu dikkate alınarak yetkili merci tarafından ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmiş ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeni bir karar verilmesi” gerektiği belirtildi.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 12 bürokrat hakkında soruşturma izni verilmişti.

11 sanığa 34'er ve 44'er kez müebbet

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 32 sanık hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ekim ayında karar duruşması yapıldı. Mahkeme, otel sahibi ve ailesinin de aralarında olduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verdi. 11 sanık ayrıca 44 yetişkin yönünden 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Diğer sanıklar da çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya davasında karar açıklandı: Otel sahibi dahil 11 kişiye müebbet hapis cezası
31 Ekim, 14:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала