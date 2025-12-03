Çinli Uzman: Ukrayna’nın Karadeniz’de yabancı gemilere saldırıları, çözüm sürecini baltalayabilir

Birincisi, Rusya bu tür eylemleri Ukrayna’nın kontrolden çıktığına veya doğrudan provokasyon yaptığına yorabilir. Bu da, özellikle Rus birliklerinin cephedeki göreceli başarıları göz önüne alındığında Moskova’nın müzakerelerde daha katı bir tutum almasına neden olabilir. İkincisi, eğer Rusya, bu saldırıların doğrudan vatandaşlarının güvenliği ya da ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğine kanaat getirirse, Ukrayna’nın liman altyapısının hedef alınması ya da Karadeniz’deki askeri varlığın artırılması gibi sembolik karşılıklar verebilir.