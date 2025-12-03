Çinli Uzman: Ukrayna’nın Karadeniz’de yabancı gemilere saldırıları, çözüm sürecini baltalayabilir
Çinli askeri analist ve blog yazarı ‘Feiyang Junshi Tiebeixin’, Ukrayna’nın Karadeniz’de yabancı bayraklı petrol tankerlerine yönelik saldırılarını 'ekonomik baskı ve diplomatik alanı şekillendirmeye yönelik bir girişim' olarak nitelendirdi.
Çinli askeri blog yazarı ‘Feiyang junshi tiebeixin’ (Feiyang'ın Çelik Yeleği), Ukrayna'nın Karadeniz'de yabancı tankerlere yönelik terör saldırıları düzenlemesinin nedenlerini ve bu eylemlerin olası sonuçlarını Sputnik'e değerlendirdi:
Karadeniz, Rusya’nın enerji ve tahıl ihracatı için kilit güzergah konumunda. Ukrayna’nın buradaki tankerleri hedef alması, Moskova’nın ekonomik çıkarlarını zayıflatmaya dönük açık bir girişimdir. Ancak saldırıya uğrayan gemilerin çoğu Rus bayrağı taşımadığından, bu saldırıları doğrudan ‘savaşın tırmanması’ olarak sınıflandırmak güç. Dolayısıyla, bu durum Rusya’nın doğrudan ve sert askeri misillemelerine gerekçe oluşturmakla sınırlı kalabilir.
Aynı zamanda, bu tarz eylemlerin Ukrayna'nın “uluslararası kamuoyuna, kilit alanlardaki saldırı kabiliyetini hala koruduğu” mesajını vererek müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi ve bilgi savaşında üstünlük kazanmayı hedeflediğini belirten uzman, şöyle devam etti:
Ukrayna'nın iç politikasına bakıldığında, cephedeki baskı şu anda yüksek ve ‘diğer cephelerdeki’ bu tür eylemler, iç kamuoyunun dikkatini savaşın maliyetlerinden ve savaş alanındaki başarısızlıklardan uzaklaştırarak ‘savaş zamanı seferberlik hazırlığını’ korumaya yardımcı oluyor.
Ancak analist, bu tür saldırıların barış sürecine olumsuz etkide bulunmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı:
Birincisi, Rusya bu tür eylemleri Ukrayna’nın kontrolden çıktığına veya doğrudan provokasyon yaptığına yorabilir. Bu da, özellikle Rus birliklerinin cephedeki göreceli başarıları göz önüne alındığında Moskova’nın müzakerelerde daha katı bir tutum almasına neden olabilir. İkincisi, eğer Rusya, bu saldırıların doğrudan vatandaşlarının güvenliği ya da ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğine kanaat getirirse, Ukrayna’nın liman altyapısının hedef alınması ya da Karadeniz’deki askeri varlığın artırılması gibi sembolik karşılıklar verebilir.
Bu tür saldırıların düzenli hale gelmesinin uluslararası deniz güvenliği konusunda endişelerin ve Ukrayna üzerindeki diplomatik baskının artacağına vurgu yapan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Türkiye, Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar konusunda endişelerini dile getirdi: Diğer ülkeler Ukrayna'nın sorumluluk kabul etmesini talep ederse veya eylemlerinin yasallığını sorgularsa, bu durum ‘uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğü’ konusunda tartışmalara yol açabilir. Daha da önemlisi, bu tür saldırılar düzenli hale gelirse, uluslararası deniz güvenliği endişeleri artabilir ve Ukrayna üzerindeki diplomatik baskı artabilir.